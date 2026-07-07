‘치매 머니’ 공공관리사업 첫 계약 사례는···무연고·가족단절 노인

치매 환자의 재산을 국민연금공단이 대신 관리하는 ‘치매안심재산관리서비스’의 첫 계약 사례가 나왔다. 계약을 체결한 4명은 모두 가족과 사실상 단절됐거나 무연고인 치매 노인으로, 보호자가 없는 치매 노인의 경제적 피해를 예방하고 안정적 재산 관리를 지원하는 데 서비스가 활용될 것으로 보인다.

보건복지부는 지난 4월22일부터 시행 중인 치매안심재산관리서비스 시범사업 신청 현황을 7일 밝혔다. 지난 3일 기준 서비스 이용 문의는 1271건(545명), 신청은 118건으로 집계됐다. 시범사업 문의 건수는 5월 473건에서 6월 714건으로 51.0%, 신청 건수는 같은 기간 34건에서 75건으로 120.6% 각각 증가했다.

치매안심재산관리서비스는 치매나 경도인지장애 등으로 재산 관리가 어려운 고령자의 자산을 국민연금공단이 신탁계약에 따라 관리하는 제도다. 본인이나 후견인의 뜻에 따라 신탁계약을 체결하고, 연금공단은 의료비 등 일상생활에 필요한 물품·서비스 사용에 재산이 쓰일 수 있게 재정계획을 세워 지원한다.

첫 계약 사례는 모두 가족과 연고가 끊어졌거나 도움을 받을 수 없는 치매 노인이었다. 독거 치매환자인 김모씨는 의사 표현은 가능했지만 스스로 재산을 관리하기는 어려웠다. 공공후견인은 인지기능 저하로 김씨가 주변 사람에게 금전적 피해를 입을 우려가 있다고 판단해 국민연금공단에 재산관리서비스를 신청했다. 치매안심센터의 의뢰를 받은 연금공단은 후견인과 함께 김씨 자택을 찾아 재산 현황과 월 지출 내역을 확인했다. 김씨는 현금성 자산 약 2000만원과 기초연금·기초생활급여 등 월 120만원가량의 정기 수입이 있었다. 연금공단은 이를 토대로 매달 월세 33만원, 공과금 13만원, 생활비 80만원을 지급하는 재정계획을 마련해 후견인과 계약을 체결했다.

요양시설에 입소한 치매환자 나모씨는 의사결정 능력이 낮고 가족도 없어 스스로 재산을 관리할 수 없는 상태였다. 치매안심센터는 3년 단위인 공공후견 활동이 종료된 뒤 재산 관리 공백이 생길 수 있다고 보고 연금공단에 서비스를 의뢰했다. 연금공단은 공공후견인과의 상담을 거쳐 월 40만원의 국민연금 수령액 중 10만원가량은 요양비로 쓰고, 25만원은 저축하도록 재정계획을 세웠다.

계약 후 공단은 재정 지원 계획에 따라 요양비는 요양기관 계좌로 직접 지급하고, 용돈 등 자율지출 항목은 개인 계좌로 지급한다. 수술비처럼 긴급한 지출인 경우 후견인이 공단에 특별지출 지급 신청서를 제출하면 공단이 이를 바로 지급한다. 다만, 제3자의 부당한 영향이 의심되는 경우에는 공단 산하 치매안심재산관리위원회에서 심의해 승인 여부를 결정한다. 공단은 관리수탁자로서, 반기별 1회 이상 서비스 대상자의 상태를 점검한다. 지출내역서에서 이상 징후가 발견될 경우 불시 점검도 실시한다.

대상자 사망한 뒤 남은 재산은 상속인에게 지급되는데, 상속인이 없다면 민법에 따른 상속인 부존재 처리 절차를 거친다.

복지부는 시범사업 운영 결과를 토대로 상담과 계약 절차 등을 보완해 2028년 정식 제도 도입을 추진할 계획이다. 이를 위해 국회에 계류 중인 치매관리법 개정안 처리도 추진한다.