구로 G밸리 곳곳에 들어선 ‘초록 정원’···‘가든밸리 프로젝트’ 첫 완성

서울시, 2030년까지 산단 10만㎡ 숲정원 조성 구로 G밸리 일대 7750㎡ 규모 첫 가로숲 완성 “산단 노동자들 쉼과 휴식 공간 확대해나갈 것”

공원·녹지 비율이 사실상 0%에 가까웠던 G밸리(구로·가산 디지털단지) 구로구 일대에 7750㎡ 규모의 가로숲 정원이 완성됐다. 서울시의 ‘가든밸리 프로젝트’의 첫 성과다.

G밸리는 1960년대 구로구 구로동과 금천구 가산동 일대 192만㎡ 규모로 조성된 서울의 대표 국가 산업단지다. 수많은 기업과 청년이 모여 있지만 이곳은 도시계획시설상 공원·녹지가 사실상 전무해 노동자들이 잠시 쉬거나 머물 수 있는 녹지 공간이 현저히 부족했다.

서울시는 올해부터 2030년까지 산업단지 곳곳을 녹지축으로 연결해 ‘녹색 산업단지’로 전환하는 ‘가든밸리 프로젝트’를 지난해 말부터 본격 추진했다.

시 관계자는 7일 “산업단지의 경쟁력은 더 이상 생산시설 규모만으로 결정되지 않는다”며 “AI(인공지능)·IT 등 첨단산업 시대에는 우수한 청년 인재를 얼마나 확보하고, 오래 머물게 하느냐가 경쟁력을 좌우하는 만큼 산단 전역에 녹지와 휴식공간을 확충하는 게 필요하다”고 설명했다.

서울시는 이번 프로젝트를 통해 가로수와 하부 녹지를 활용한 ‘가로숲정원(4만140㎡)’과 노후 민간 공개공지를 정원으로 재조성하는 ‘공유정원(6만909㎡)’ 등 총 10만㎡ 규모의 녹색 공간을 조성할 계획이다.

첫 성과인 ‘구로구 가로숲정원’은 디지털로 등 6개 노선 7750㎡ 구간에 조성된 가로숲으로, 삭막한 산업단지 보행 공간을 녹색 쉼터로 바꿨다는 데 의의가 있다. 정원에는 느티나무와 나무수국, 황금사철, 블루엔젤 등 교목·관목과 가우라, 꼬리풀, 무니비비추 등 관목, 초화류 18만3600주를 심었다.

지하철역 주변 등 이용객이 많은 곳에는 ‘포켓 정원’을, 녹지 조성이 어려운 인공 지반에는 ‘플랜터형 정원’을 설치했다. 휴게 공간과 야간 경관 조명도 함께 조성했다.

서울시는 하반기 중 금천구 가산디지털1로 일대 5개 노선에도 1만410㎡ 규모의 가로숲정원 공사에 들어간다. 완공 예상 시점은 11월이다. 내년에도 구로구·금천구 9개 노선에 2만1980㎡규모의 가로숲정원을 추가로 조성하는 등 가로숲 정원 설치를 계속 이어간다.

오세훈 서울시장은 이날 구로구 디지털로 일대에 조성된 ‘가로숲 정원’과 공유정원 대상지 현장을 찾아 점검하고, G밸리 일대에서 근무하는 청년과 시민들을 만났다.

오세훈 서울시장은 “가든밸리 프로젝트는 산업단지를 단순히 일하는 공간이 아니라, 시민들이 머물고 걷고 쉬며 일상의 활력을 누릴 수 있는 녹색 공간으로 전환하는 새로운 도시 혁신 프로젝트”라며 “2030년까지 단계적으로 정원과 녹지를 확충해 ‘회색 도시’의 상징이었던 G밸리를 서울을 대표하는 녹색 산업 단지이자 세계적인 정원 도시 서울의 대표 공간으로 변화시키겠다”고 말했다.