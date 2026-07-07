인천공항 누적여객 10억명 돌파···“전세계 인구 8명 중 1명 이용”

인천공항이 개항 25년만에 누적여객 10억명을 달성했다.

인천국제공항공사는 2001년 3월 29일 개항한 인천공항이 25년 3개월 만에 누적여객 10억명을 돌파했다고 7일 밝혔다.

누적여객 10억명은 하루 평균 10만 8000명, 1시간에 4513명, 1분에 75명이 인천공항을 이용한 셈이다. 전 세계 인구(83억명) 8명 중 1명, 우리나라 국민(5169만명) 1명이 19차례에 걸쳐 인천공항을 다녀간 것이다.

개항 25년여만에 달성한 누적여객 10억명은 전 세계 주요 허브공항 중 가장 빠른 기록이다. 독일 뭔헨공항은 33년 10개월, 싱가포르 창이공항은 35년 5개월, 일본 나리타공항은 39년 3개월, 아랍에미리트공항은 58년 2개월 만에 누적여객 10억명을 달성했다.

인천공항에서 여객이 가장 많았던 날은 지난 2월 14일로, 24만7104명이다. 가장 적었던 날은 코로나19 사태 기간인 2021년 4월 19일, 2539명이다.

국가별 누적 여객은 일본 노선이 2억 479만명으로 가장 많았다. 이어 중국 1억 8537만명, 미국 8610만명, 베트남 6707만명, 태국 5925만명, 필리핀 5354만명, 홍콩 5062만명, 대만 3727만명 등의 순이다.

도시별로는 인천~나리타 노선 이용객이 6074만명으로 가장 많다. 그 다음은 홍콩 5062만명, 간사이 4811만명, 방콕 4499만명, 타이베이 3232만명 순이다.

여객을 가장 많이 운송한 항공사는 대한항공으로, 이용객이 3억 915만명이나 됐다. 이어 아시아나항공 2억 811만명, 제주항공 4831만명, 진에어 3796만명, 티웨이항공 2777만명, 중국동방항공 2545만명, 중국남방항공 2476만명, 캐세이퍼시픽 1995만명, 중국국제항공 1798만명 등이었다.

인천공항은 지난해 국제여객 7407만명에 국제화물 295만t을 기록해 국제공항협의회(ACI) 기준 세계 3위 공항으로 도약했다. 인천공항에는 현재 101개 항공사가 53개국 183개 도시를 연결하고 있다.

김범호 인천공항공사 사장직무대행은 “인천공항이 전 세계 10억명 여객이 이용한 세계적인 공항으로 성장하기까지 정부 지원과 국민 성원, 상주직원들 노고에 감사드린다”며 “앞으로도 지속적인 시설투자와 서비스 혁신을 통해 세계 최고 공항이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.