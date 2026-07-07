충북도, 북부권 중증응급환자 ‘광역이송체계’ 구축나선다

충북도가 응급의료 사각지대인 제천과 단양 등 충북 북부권의 중증응급이송체계를 강화하기 위해 경북 안동병원과 ‘광역 응급의료 협력체계’를 구축한다고 7일 밝혔다.

두 기관은 이날 안동병원에서 실무협의를 열고 도내 중증외상환자 수용 불가 대비 안동병원의 ‘우선수용병원’ 지정 협의, 안동병원 닥터헬기를 활용한 이송 시간 단축 및 연계 강화, 수용 가능 질환 및 야간·주말 수술 역량 등 실시간 응급의료 자원조사 협조 체계 구축 등을 논의했다.

충북도가 안동병원과 실무협의에 나선 이유는 도내 북부권 중증응급·외상환자의 빠른 이송을 위해서다. 충북권역응급의료센터(충북대병원)는 청주에 있어 그동안 제천과 단양 등 도내 북부권에서 중증응급·외상환자 발생 시 신속한 대처가 불가능했다.

충북도는 권역외상센터와 닥터헬기, 권역심뇌혈관질환센터 등을 두루 갖춘 경북 유일의 권역응급의료기관 안동병원과 손잡고 환자 이송의 골든타임을 확보한다는 방침이다.

또 안동병원의 우수한 의료자원을 도내 응급의료체계와 연계해 비상상황에 대비하고, 환자 전원 과정에서 발생할 수 있는 의료 공백을 최소화할 구상이다. 이를 통해 시·도 경계를 넘어선 새로운 응급의료 협력모델을 완성하고, 북부권 도민을 위한 든든한 안전망을 보완할 계획이다.

한찬오 충북도 보건정책과장은 “이번 협의는 행정구역을 넘어 오직 도민의 생명과 안전을 위해 인접 시·도의 우수한 의료 자원을 연계하는 광역 협력의 첫걸음”이라며 “안동병원과 촘촘한 응급의료 네트워크를 구축해 북부권 도민들이 안심할 수 있는 안전망을 반드시 확보하겠다”고 말했다.