경찰, ‘성과금 차명 수령 의혹’ 유승민 대한체육회장 불송치

경찰이 후원금 유치 성과금을 차명 수령한 의혹을 받는 유승민 대한체육회장을 불송치했다.

7일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 업무상 배임 등 혐의를 받는 유 회장과 김택수 진천선수촌장(전 대한탁구협회 부회장), 정해천 전 대한탁구협회 사무처장에 대해 증거 불충분을 이유로 불송치 결정했다.

유승민 회장은 대한탁구협회장 재임 당시 후원금 유치 성과금을 제3자 명의로 챙겼다는 의혹을 받는다. 체육시민연대 등 시민단체는 지난해 7월 유 회장 등을 경찰에 고발했다. 경찰은 지난해 10월 본격적인 수사에 착수해 유 회장 등을 업무상 배임 혐의로 입건했다.

경찰은 유 회장 등에게 성과급 지급에 관한 결정 권한이 없기 때문에 배임 혐의가 성립하지 않는다고 판단했다. 유 회장 소속사 대표인 동생 A씨가 탁구협회로부터 약 2억원의 성과금을 받은 경위를 수사했지만, 유 회장이 A씨 명의로 이를 전달받았다고 볼 증거가 부족하다고 경찰은 봤다.

경찰은 2020년 도쿄올림픽 국가대표 선발 과정에서 경기력 향상위원회 추천 선수가 아닌 다른 선수가 선발되도록 한 것에 대해서도 유 회장과 김 전 부회장이 정당한 권한을 행사한 것으로 보고 업무방해 혐의가 성립하지 않는다고 판단했다. 디비전리그 경기장 선정, 미국 리그 견학, 대한항공 후원 항공사 사적 이용 등 유 회장에 대해 불거진 다른 의혹에 대해서도 증거가 충분하지 않다고 봤다.