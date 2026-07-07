창간 80주년 경향신문

경찰, ‘성과금 차명 수령 의혹’ 유승민 대한체육회장 불송치

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰이 후원금 유치 성과금을 차명 수령한 의혹을 받는 유승민 대한체육회장을 불송치했다.

7일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 업무상 배임 등 혐의를 받는 유 회장과 김택수 진천선수촌장, 정해천 전 대한탁구협회 사무처장에 대해 증거 불충분을 이유로 불송치 결정했다.

유승민 회장은 대한탁구협회장 재임 당시 후원금 유치 성과금을 제3자 명의로 챙겼다는 의혹을 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰, ‘성과금 차명 수령 의혹’ 유승민 대한체육회장 불송치

입력 2026.07.07 14:09

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
유승민 대한체육회장이 지난 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 ‘K-축구혁신위원회’ 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 사진공동취재단

유승민 대한체육회장이 지난 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 ‘K-축구혁신위원회’ 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 사진공동취재단

경찰이 후원금 유치 성과금을 차명 수령한 의혹을 받는 유승민 대한체육회장을 불송치했다.

7일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 업무상 배임 등 혐의를 받는 유 회장과 김택수 진천선수촌장(전 대한탁구협회 부회장), 정해천 전 대한탁구협회 사무처장에 대해 증거 불충분을 이유로 불송치 결정했다.

유승민 회장은 대한탁구협회장 재임 당시 후원금 유치 성과금을 제3자 명의로 챙겼다는 의혹을 받는다. 체육시민연대 등 시민단체는 지난해 7월 유 회장 등을 경찰에 고발했다. 경찰은 지난해 10월 본격적인 수사에 착수해 유 회장 등을 업무상 배임 혐의로 입건했다.

경찰은 유 회장 등에게 성과급 지급에 관한 결정 권한이 없기 때문에 배임 혐의가 성립하지 않는다고 판단했다. 유 회장 소속사 대표인 동생 A씨가 탁구협회로부터 약 2억원의 성과금을 받은 경위를 수사했지만, 유 회장이 A씨 명의로 이를 전달받았다고 볼 증거가 부족하다고 경찰은 봤다.

경찰은 2020년 도쿄올림픽 국가대표 선발 과정에서 경기력 향상위원회 추천 선수가 아닌 다른 선수가 선발되도록 한 것에 대해서도 유 회장과 김 전 부회장이 정당한 권한을 행사한 것으로 보고 업무방해 혐의가 성립하지 않는다고 판단했다. 디비전리그 경기장 선정, 미국 리그 견학, 대한항공 후원 항공사 사적 이용 등 유 회장에 대해 불거진 다른 의혹에 대해서도 증거가 충분하지 않다고 봤다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글