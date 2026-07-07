하이볼 저물고 싱글몰트가 대세?···위스키 본연의 풍미 즐기는 20대 남성들

젊은층을 중심으로 위스키 인기가 지속되는 가운데 위스키를 즐기는 방식이 하이볼 중심에서 싱글몰트 중심의 정통 위스키로 이동하는 것으로 나타났다. 이 같은 흐름은 20대 남성이 주도했다.

7일 편의점 GS25가 운영하는 주류 주문 플랫폼 ‘와인25플러스’에 따르면 싱글몰트 위스키가 올해 들어 처음으로 모든 주종 가운데 매출 1위를 기록했다. 지난해 위스키가 와인을 제치고 최대 매출 주종으로 올라선 데 이어 올해는 싱글몰트 단일 품목만으로 가장 높은 매출을 올린 것이다.

이런 경향은 위스키 시장이 양적으로 성장하는 동시에, 소비자들이 선호하는 위스키 종류와 음용 방식까지 바뀌고 있음을 보여준다. 올해 와인25플러스 위스키 매출에서 싱글몰트가 차지하는 비중은 지난해에 비해 15%p 증가한 61%였다. 10만원 이상 프리미엄 싱글몰트 매출은 전년 대비 126% 증가했다.

GS25는 “코로나19 팬데믹 이후 확산했던 저가 위스키와 하이볼 중심의 ‘믹솔로지(술에 여러 재료를 섞어마시는 것)’ 트렌드가 싱글몰트 중심의 정통 위스키 소비로 이동하는 것”으로 해석했다. 위스키 원액 본연의 풍미를 즐기는 주류 소비 문화가 확산하고 있고, 특히 젊은 세대를 중심으로 ‘적게 마시더라도 취향에 맞게 제대로 즐기려는’ 음주 경향이 뚜렷해지고 있다는 것이다.

와인25플러스에서 2년 전에 비해 싱글몰트 매출이 가장 크게 는 연령대는 20대 남성(75%)이었다. 20대 남성은 전체 주류 주문 금액 가운데 위스키가 차지하는 비중(56%)이 모든 연령대 중 가장 높았다. GS25는 “성장세를 고려하면 20대가 싱글몰트 시장의 새로운 핵심 소비층으로 자리잡고 있다”고 밝혔다.

상품별로는 발베니 12·14년, 글렌피딕 15년 700㎖, 카발란 솔리스트 700㎖ 전용잔 패키지 등이 많이 팔렸다. 반면 하이볼용으로 주로 소비되던 2만~4만원대 블렌디드 위스키 매출 비중은 30%가량 감소했다.