도시철도 부산대역에 전국 첫 ‘상생 마트’···침체된 지역상권 활성화 기여할까

부산도시철도 부산대역(1호선)에 전국 최초 ‘지역 상생형 마트’가 문을 열었다. 침체한 부산대 상권에 활력을 불어넣을 수 있을지 관심이 쏠린다.

부산교통공사는 전국 도시철도 최초의 지역 상생형 마트인 ‘세남마트 부산대역점’이 문을 연다고 7일 밝혔다. 공사는 지난 4월 부산대역 역사 내 752㎡ 규모의 유휴공간의 공개경쟁입찰을 진행해 마트 전문 운영기업인 세남기업을 최종 낙찰자로 선정했다.

이번 사업은 도시철도 역사에 상업시설과 공공공간을 함께 조성한 게 특징이다. 대합실과 연결되는 곳에 66㎡ 규모의 공공카페형 쉼터를 마련했다. 이 쉼터는 금정구 지역자활센터가 운영한다. 공사에 따르면 이번에 마트가 입점한 공간은 지난 10년 가량 비어있었던 것으로 파악됐다.

이병진 부산교통공사 사장은 “오랫동안 활용하지 못했던 공간을 시민과 지역사회에 필요한 공간으로 다시 채운 데 의미가 크다”고 말했다.

부산대역사는 1985년 지어진 노후건물이다. 부산교통공사는 2020년 수익형 민자사업으로 ‘도시철도 1호선 부산대역 복합 역사 개발’을 추진했다. 영업용 점포와 전시시설이 함께 들어와 인근 대학 상권 활성화에 도움이 될 것으로 기대됐다.

하지만 코로나19 이후 자재비 인상 등의 이유로 2023년 사업이 좌초됐다. 당시 배달·온라인 쇼핑 수요가 늘면서 부산대 인근 상권도 급격하게 몰락하기 시작했다.

한국부동산원에 따르면 2026년 1분기 기준 부산대 상권 공실률(소규모상가)는 18.8%로 집계된다. 2024년 3분기의 23.4%보다 다소 나아졌지만, 여전히 부산에서 가장 높은 공실률을 기록하고 있다.

공사는 도시철도역 마트 입점으로 인근 상권 활성화에 일정 부분 도움이 될 것으로 기대한다. 인근 거주 학생들과 직장인들이 도시철도에서 내려 바로 식자재를 살 수 있고, 인근 상가에서도 이용이 잦을 것으로 예상되기 때문이다.

공사 관계자는 “근처에 편의점은 많지만, 장을 볼 수 있는 마트는 없는 것으로 파악된다”며 “도시철도 이용객과 인근 주민이 편리하게 이용할 수 있을 것”이라고 말했다.