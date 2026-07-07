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충북 괴산군, 전지훈련팀 유치로 상반기 6억원 경제효과

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본문 요약

충북 괴산군은 전국 전지훈련팀을 잇따라 유치해 올해 상반기에만 6억원 수준의 경제효과를 거뒀다고 7일 밝혔다.

괴산군은 전지훈련팀이 잇따라 방문하는 이유에 대해 쾌적한 체육 인프라와 교통편의 제공, 의료비 보조 등 선수단을 배려한 전방위적 행정 지원 덕분으로 보고 있다.

괴산군은 또 전지훈련 팀에 체류기간에 따라 차등 지원 방식으로 지원급을 지급하고 있다.

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충북 괴산군, 전지훈련팀 유치로 상반기 6억원 경제효과

입력 2026.07.07 14:47

  • 이삭 기자

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충북 괴산군에서 전지훈련 중인 구미시청과 양평군청 씨름단이 합동훈련을 하고 있다. 괴산군 제공.

충북 괴산군에서 전지훈련 중인 구미시청과 양평군청 씨름단이 합동훈련을 하고 있다. 괴산군 제공.

충북 괴산군은 전국 전지훈련팀을 잇따라 유치해 올해 상반기에만 6억원 수준의 경제효과를 거뒀다고 7일 밝혔다.

괴산군에 따르면 구미시청과 양평군청 씨름단은 지난 4일부터 오는 17일까지 2주간 괴산에서 머무르며 훈련 중이다. 부산갈매기 씨름단 역시 5~11일 7일간 괴산에서 훈련한다.

17일부터 20일까지는 유소년 축구단 11개 팀 234명이 하계 전지훈련을 하고, 다음 달 1일부터 7일까지는 중등부 축구단 8개 팀 322명이 합숙훈련을 진행한다.

재방문 사례도 이어지고 있다. 탁구 국가대표 후보선수단은 동계훈련에 이어 지난달 13일간 괴산에서 하계 일정을 소화했다. 제주도청 씨름단과 유소년 축구단 청주 SCK팀도 겨울에 이어 다시 괴산을 찾을 예정이다.

괴산군은 전지훈련팀이 잇따라 방문하는 이유에 대해 쾌적한 체육 인프라와 교통편의 제공, 의료비 보조 등 선수단을 배려한 전방위적 행정 지원 덕분으로 보고 있다.

괴산군은 또 전지훈련 팀에 체류기간에 따라 차등 지원 방식으로 지원급을 지급하고 있다. 지원금은 지역화폐 70%, 현금 30% 비율로 지급한다.

괴산군이 이러한 방식으로 선수단에 지원한 금액은 올해 상반기에만 총 1억1800만원 수준이다. 군은 이 기간 총 56개팀, 1500여명의 전지훈련을 유치했다.

이들이 괴산 지역에 머물며 숙박비와 식비, 기타 소비 등으로 지출한 금액은 약 6억 원에 달한다. 이는 지난해 1년간 전지훈련 유치로 발생한 경제효과인 3억 원의 두 배에 달하는 수치다.

송인헌 괴산군수는 “전지훈련 유치가 지역 상권에 활기를 불어넣고 있는 만큼 선수단이 훈련에 온전히 집중할 수 있는 여건을 세심하게 챙기겠다”고 말했다.

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