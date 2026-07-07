10대 대전시의회 의장단 선출···일부 기초의회는 출발부터 원구성 갈등

전반기 시의회 의장에 조성칠, 부의장에 김영미·류수열 의원

제10대 대전시의회 전반기 의장으로 더불어민주당 조성칠 의원(중구 1)이 선출됐다. 지난 6·3 지방선거를 통해 새롭게 구성된 지방의회가 원구성 절차에 들어갔지만, 대전지역 일부 기초의회는 의장 선출을 둘러싼 갈등으로 시작부터 삐걱 거리고 있다.

대전시의회는 7일 제297회 임시회 제1차 본회의를 열어 조 의원을 전반기 의장으로 선출했다. 제1부의장에는 김영미 의원(서구 2), 제2부의장에는 류수열 의원(중구 2)이 선출됐다. 부의장 2명도 모두 민주당 소속이다.

조 의장은 이날 “소통하는 열린 의회를 통해 시민에게는 더 낮고, 집행부에는 더 당당하며 내부적으로는 더 따뜻한 의회를 만들겠다”며 “시민만 바라보며 상생과 협치로 민생 경제 안정과 지역 발전을 이뤄내겠다”고 밝혔다.

의장단 선출이 마무리됨에 따라 대전시의회는 8일 개원식을 갖고 본격적인 의정 활동에 들어간다. 오는 13일까지 상임위원장 선출 절차를 진행하고, 15일부터 상임위원회별 업무보고와 조례안 및 제1회 대전시 추가경정예산안 심의 등을 진행할 예정이다.

상임위원장 배분은 민주당 내부적으로 어느정도 교통 정리가 끝난 것으로 전해졌다. 10대 대전시의회는 전체 22석 중 민주당이 20석을 차지하고 있다. 2명은 국민의힘 소속이다.

대전 5개 구의회도 속속 전반기 원구성 절차를 진행 중이다. 다만 일부 구의회에서는 의장단 선출을 두고 여야간 이견으로 갈등이 표출되면서 원구성이 지연되고 있다.

유성구의회는 전날 본회의를 통해 민주당 소속 최옥술 의원과 국민의힘 소속 이희환 의원을 각각 의장과 부의장으로 선출한 뒤 개원식을 가졌다. 서구의회도 이날 본회의에서 민주당 강정수 의원과 국민의힘 설재영 의원을 각각 의장과 부의장으로 선출해 나머지 원구성 절차에 들어갔다.

반면 동구의회와 대덕구의회는 전날에 이어 이날도 의장단 선출에 실패하면서 원구성이 늦어지고 있다. 동구의회는 전체 10석 중 민주당이 6석, 국민의힘이 4석을 차지하고 있는데 의장단과 상임위원장단 배분에 이견을 보이고 있는 것으로 전해졌다. 민주당과 국민의힘이 각각 4석으로 동수를 이룬 대덕구의회도 민주당 소속 서미경 의원이 의장 단독 후보로 등록한 가운데 이날 이틀째 본회의를 열었지만 국민의힘 의원들이 출석하지 않으면서 의장단 선출에 실패했다.

대덕구의회는 특히 지난 9대 의회 때도 전·후반기 모두 장기간 원구성 갈등이 빚으며 시민단체 등으로부터 거센 비판을 받은 바 있다. 대전참여자치시민연대는 성명을 통해 “구의회가 자리다툼에만 매몰돼 원구성에 실패했고, 특히 대덕구의회는 원구성 실패를 반복하고 있다”며 “이번 기회에 지방의회는 의장 선출 시한 등을 회의 규칙이나 조례에 못박고, 원구성이 지연되는 기간에는 의정활동비 지급을 제한하는 방안을 도입하는 등 원구성 절차를 제도적으로 개선해야 한다”고 밝혔다.