경기교육감인수위, ‘김건희 측근 자녀 학폭 축소 의혹’ 담당 공무원 감사요청···“부당 승진·부실 감사 의심”

경기도교육감직인수위원회가 김건희 여사의 측근인 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀 학교폭력 사건 축소·은폐 의혹과 관련해 도교육청 소속 공무원 13명에 대한 감사를 안민석 경기교육감에게 요청했다.

인수위는 “김 전 비서관 자녀 학교폭력 사건 처리 전 과정에서 사안이 부적정하게 축소·무마되었다는 의혹이 지속적으로 제기되고 있다”며 “가해학생에 대한 강제전학 회피 및 외압 의혹에 관한 독립적 진상조사가 필요하다”고 밝혔다.

인수위는 지난달 15일부터 관계자 의견 청취와 자료 열람 등을 실시한 결과 해당 사건에 대한 축소·은폐, 관련자들의 부당 승진과 감사 부실이 의심된다고 밝혔다. 감사 요청 대상은 당시 성남교육지원청과 경기도교육청에서 관련 업무를 맡았던 공무원 13명이다.

인수위는 감사(진상조사)가 필요한 배경과 사유로 성남교육지원청 학교폭력심의위원회 운영 및 조치 결정 과정의 적정성과 심의기록 관리 확인, 강제전학 회피 및 외압 의혹 확인, 학폭 지속성 판단 기준, 학폭 사건 이후 관계자들에 대한 대가성 인사 여부 확인 등을 들었다.

이 사건은 2023년 7월 10일과 17일 당시 초등학교 3학년인 김 전 비서관 자녀가 학교 화장실에서 같은 학교 2학년 학생을 리코더와 주먹 등으로 여러 차례 때린 사안이다. 피해 학생은 각막이 훼손되는 등 상해를 입었다.

당시 학교폭력대책심의위원회(학폭위)는 김 전 비서관 자녀에 대해 출석정지 10일, 학급 교체 등 처분을 통보했다.

학폭위는 고의성, 심각성, 지속성, 반성 정도, 화해 정도 등 5개 지표에서 16점 이상으로 평가하면 강제전학 처분을 내린다. 김 전 비서관 자녀는 1점 모자란 15점을 받아 강제전학을 면했다.

이후 김건희 여사가 교육부 차관과 8분여간 통화한 사실이 언론 보도를 통해 알려지면서 사건 무마 의혹이 제기된 바 있다.