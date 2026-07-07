청와대 “미래대응기금, 특별법 형태로 신설…다음주 재정전략회의서 일부 공개”

청와대가 반도체 추가세수를 활용한 미래대응기금을 특별법 제정을 통해 신설하는 방안을 검토하고 있다고 7일 밝혔다. 정부는 다음주 열리는 국가재정전략회의에서 기금의 용처 등을 포함한 청사진을 일부 공개할 방침이다.

류덕현 청와대 재정기획보좌관은 이날 유튜브 방송 <청와대 팩트방앗간>에 출연해 “미래대응기금은 특별법 형태로 신설해야 할 것”이라며 “국회와 잘 소통해 (기금 신설) 절차가 완비되도록 할 계획”이라고 밝혔다.

앞서 청와대와 정부, 더불어민주당은 지난 5일 고위당정협의회를 열어 추가세수를 미래세대를 위한 투자 재원으로 활용하기 위해 미래대응기금을 신설하기로 했다. 당·정·청은 여당 내에 기금 신설과 관련한 기구를 만들어 반도체·인공지능(AI) 데이터센터·피지컬 AI 등 3대 메가프로젝트 지원과 양극화 대응 등에 기금을 사용하기로 했다.

류 보좌관은 미래대응기금 신설 관련 일정에 대해 “일주일 후 열리는 국가재정전략회의를 통해 어느 정도 알려드리고, 8월 말에 정부가 국회에 제출하게 돼 있는 내년도 예산안을 편성할 즈음에 구체적인 내용을 담을 것”이라고 말했다. 류 보좌관은 “신속하게, 빠른 시간 내에 잘 준비해서 하는 걸 목표로 하고 있다”고 했다.

류 보좌관은 미래대응기금 운용과 관련해 “법적 절차를 준수해 학계·언론이나 다양한 공적 기구를 통해 충분히 소통하며 공감대를 형성할 것”이라며 “국민이 낸 세금으로 꾸려지는 기금이기 때문에 독단적으로 할 수 있는 게 아니다. 오해가 생기지 않도록 잘 준비할 것”이라고 말했다.

류 보좌관은 미래대응기금의 용처로는 3대 메가 프로젝트 지원을 위한 인프라 투자, 양극화 대응, 지역균형발전, 청년 정책 등을 언급했다.