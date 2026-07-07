오르락내리락 정체전선에 금요일까지 폭우···중부 곳곳 최대 200㎜

수요일인 오는 8일부터 10일 금요일까지 정체전선 영향으로 전국 곳곳에 강한 비가 쏟아지겠다.

기상청은 7일 수시 브리핑을 열고 8일부터 10일까지 정체전선이 남북으로 진동하면서 특히 중부지방과 전라권을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠다고 예보했다.

북쪽의 차고 건조한 공기와 남쪽의 고온다습한 북태평양고기압이 세력 다툼을 하며 만들어진 정체전선은 여름철 한반도를 오르락내리락하며 장맛비를 뿌린다. 오는 8일 새벽부터 오후까지는 이 전선이 북상하면서 중부지방과 전라권을 중심으로 많은 비를 뿌릴 것으로 전망된다.

전선은 8일 저녁부터 북쪽에서 내려온 건조한 공기에 밀려 남하하겠다. 이후 9일 새벽까지 정체했다가 오전부터는 다시 북쪽으로 이동해 10일 낮에는 북한 쪽으로 밀려날 것으로 전망된다.

정체전선이 밀려나기 시작하는 8일 저녁부터는 비구름대가 압축되면서 강수가 좁은 지역에 집중되겠다. 기상청은 8일 저녁부터 10일 오전까지 충남과 전북 지역에 최대 200㎜ 이상, 경기 남부와 강원 중·남부 내륙, 충북 지역에는 최대 150㎜ 이상의 비가 올 것으로 내다봤다.

특히 8일 밤부터 9일 오전 사이 시간당 최대 50㎜ 이상의 폭우가 오겠다. 이광연 예보분석관은 “이미 많은 비가 내린 상태에서 밤사이 매우 강한 비가 집중될 예정인 만큼 산사태 등에 철저히 대비해야 한다”고 말했다.

우진규 통보관은 “당분간 비가 내렸다 그쳤다, 강하게 내렸다 약하게 내리기를 반복할 것으로 보인다”며 “비가 소강상태를 보인다고 강수가 끝난 것이 아니기 때문에 10일까지는 항상 비에 대비해야 한다”고 당부했다.

전국 곳곳에 비가 내리는 한편 고온다습한 공기가 한반도로 계속 유입돼 후텁지근한 날씨가 이어지겠다. 8일 낮 최고기온은 26~34도, 9일 낮 최고기온은 26~35도로 예보됐다. 당분간 전국 대부분 지역에서 낮 최고기온이 30도 이상을 보이고 최고 체감온도는 33도 이상으로 오르겠다.

10일 정체전선이 북한으로 밀려난 뒤에는 확장한 북태평양고기압이 한반도를 뒤덮으면서 기온이 상승하겠다. 기상청은 현재 남부 내륙을 중심으로 발효된 폭염특보가 10일 이후 전국 대부분 지역으로 확대될 수 있다고 전했다.

남부지방을 중심으로 올해 신설된 열대야주의보가 발효될 가능성도 언급됐다. 열대야주의보는 해당 지역의 일 최고체감온도가 33도 이상인 상태에서 밤사이 최저기온이 25도 아래로 떨어지지 않을 것으로 예상될 때 발효된다.

북태평양고기압 남쪽 가장자리를 따라 발달한 제9호 태풍 바비는 11일 대만 북쪽 해상에 진출한 뒤 12일 중국 동쪽에 상륙할 예정이다. 북태평양고기압을 남쪽에서 밀어 올리던 태풍이 사라지고 동아시아 기압계가 다시 재편됨에 따라 다음 주 강수 분포의 변동성은 클 것으로 보인다.