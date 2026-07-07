하메네이 장례 나흘째···호르무즈선 또 상선 피격

나흘째에 접어든 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 장례 절차가 7일(현지시간) 이란 중부 성지 곰에서 이어졌다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협에서 상선을 공격했다.

수도 테헤란을 떠난 관은 전날 저녁 헬리콥터에 실려 150㎞ 거리의 곰 잠카란 모스크에 도착했다. 테헤란타임스 등 현지 언론이 공개한 영상을 보면 하메네이와 가족들이 시신이 담긴 관은 잠카란 모스크에 운집한 군중들 사이를 지나 건물 내부로 옮겨졌다. 운구 담당자들이 어깨에 관을 메고 지나가자 관 주위로 몰려든 추모객들이 오열하며 손을 뻗거나 손수건·스카프를 내던져 관에 닿게 하는 모습이 담겼다. 장례 기도가 진행되는 동안 곰의 성직자와 학자들은 모스크 내에 안치된 하메네이의 관에 다가가 입을 맞추고 기도를 올렸다.

잠카란 모스크는 전날 저녁부터 몰려든 인파로 발 디딜 틈이 없었다. 이란 국영 IRIB 방송은 “장례행사 시작 8시간 전부터 잠카란 모스크의 수용 인원이 꽉 찼다”고 전했다. 전날까지 장례 행사가 열린 테헤란시는 지난 3일간 지하철·버스·택시 이용 건수가 약 2371만5000건에 달했다며 “테헤란 대중교통 역사상 전례가 없는 규모”라고 밝혔다. 외신 사진에는 테헤란 주요 도로를 가득 메운 인파가 담겼다.

장례 기간 미·이란 종전 양해각서(MOU) 협상은 멈췄지만, 충돌은 이어졌다. 월스트리트저널(WSJ)는 IRGC가 호르무즈 해협 인근을 지나던 상선 2척을 공격했다고 미 고위당국자를 인용해 보도했다. 이란 국영TV는 해당 선박이 “이란의 경고를 무시한 뒤 공격을 받았다”고 보도했다. IRGC는 그간 “이란이 승인한 항로만 이용하라”며 호르무즈 해협 통제권을 주장해왔다. 영국 해상안보 자문회사 EOS 리스크 그룹은 오만 리마 동쪽 약 15㎞ 지점에서 피격이 있었으며, 드론 또는 미사일 공격으로 추정된다고 평가했다. 선박 중 한 대는 자동선박식별장치(트랜스폰더)를 끈 상태로 운항 중이었다고 블룸버그 통신은 보도했다.

모하마드 바게르 졸가드르 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 “불과 250년 역사를 가진 한 국가의 대통령으로서, 일찍이 이란의 천년 문명을 말살하겠다고 주장한 적 있다”며 “이란 국민을 존중하는 태도로 말하라. 아니면, 다른 종류의 응답을 받게 될 것”이라고 경고했다. 아바스 아라그치 이란 외교장관은 “위협이 계속된다면 협상은 시작되지 않을 것”이라고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 이란에 “합의를 하든지, 아니면 우리가 일을 끝내버릴 것”이라며 “나는 합의를 선호한다. 9천100만 명의 국민에게 피해를 주고 싶지 않기 때문”이라고 말했다.

장례식은 이라크의 시아파 성지 나자프와 카르발라를 거쳐 오는 9일 이란 마슈하드의 이맘 레자 성지에서 마무리될 예정이다. 하메네이의 고향인 마슈하드에서 열릴 안장식에 모즈타바 하메네이 현 이란 최고지도자가 모습을 드러낼지에 관심이 쏠린다.