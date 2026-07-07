변덕스런 장마날씨 “초간편 이색 국물 요리 인기”

전국적으로 장마가 시작된 가운데 갑자기 퍼붓는 소나기와 한낮 30도를 웃도는 폭염이 오락가락하면서 이색 국물요리 간편식이 주목받고 있다. 비가 오면 뜨끈한 국물이 생각나지만 바로 등줄기에 땀이 흥건해지는 무더위가 이어져 오랜시간 불 앞에서 국물요리를 하기가 쉽지 않아서다.

7일 식품업계에 따르면 고물가 장기화에 외식물가 상승으로 집에서 간단하게 국물요리를 즐길 수 있는 이색 간편식이 인기를 끌고 있다. 미역국·된장찌게·곰국 등 기존의 단순한 국물요리를 넘어 국산 식재료를 듬뿍 넣어 씹는 맛까지 살린 초간편 프리미엄 제품을 찾는 소비자가 늘고 있어서다.

CJ제일제당은 이색 국물요리로 시장 지배력을 강화하고 있다. 베스트셀러인 시래기장터국, 황태해장국은 물론 꼬리곰탕, 닭곰탕 등까지 외식 전문점 수준의 국물 요리가 각광받고 있기 때문이다. 실제 도가니곰탕의 경우 판매량이 올 6월 기준 전년 동월 대비 35%, 꼬리곰탕은 25%, 갈비탕은 16% 이상 증가했다. 또 같은 기간 닭곰탕은 152%, 황태해장국 역시 9% 매출이 늘어났다.

신세계푸드는 제철 프리미엄 제품으로 국물 요리시장에 도전장을 내밀었다. ‘남해마늘 부대찌개’와 ‘청도미나리 오징어무국’이 대표적이다. 국산 식재료의 건더기는 그대로 담고 국물은 250㎖로 농축해 급속 냉동한 간편식이다. 물 300㎖를 더해 5분간 끓이면 한끼 식사가 완성된다. 앞서 지난 4월 내놓은 봄 제철 미나리와 한우 사태를 넣은 ‘한우미나리곰탕’은 매출이 두자릿 수 이상 증가하고 있고 ‘한우양해장국’은 월 평균 2만봉 이상 판매되는 등 인기를 끌고 있다. 조선시대 궁중 국물 요리를 현대적으로 재해석한 ‘효종갱’ ‘닭길경탕’ ‘쇠고기무조치’ 등 역시 국탕류 트렌드를 바꾸고 있다.

대상은 청정원 ‘호밍스’ 브랜드로 해동 없이 물만 부어 3분 만에 완성되는 ‘초간편 국물요리’를 선보여 호응을 얻고 있다. 손질된 재료와 소스를 한팩에 포장한 우거지된장·소고기미역·황태콩나물·소고기무국 등 4종과 고추장짜글이·묵은지김치·차돌된장·묵은지부대찌게 4종 등 가정식 단골 메뉴로 구성한 것이 특징이다. 국내산 미꾸라지를 통째로 넣은 ‘남도식 추어탕’ 역시 여름철 보양식으로 관심을 모으고 있다.

롯데웰푸드는 전국 맛집인 ‘백년가게’와 손잡고 이색 국물요리를 내놔 주목받고 있다. 백년가게는 30년 이상 명맥을 유지한 점포 가운데 중소벤처기업부가 우수성과 성장 가능성을 높게 평가해 공식 인증한 점포다. 타향골 순살감자탕은 대전에서 1979년부터 2대째 전통을 이어온 맛집이자 중기부 동행축제 100대 우수 제품으로 선정된 시그니처 메뉴 ‘따귀탕’의 제조 방법을 적용했다. 해운대원조할매국밥 소고기무국은 1962년부터 부산 해운대역 앞을 지켜온 3대째 가업의 맛을 그대로 살렸다. 1960년부터 이어진 대한민국 최초 부대찌개 전문점의 맛을 담은 오뎅식당 부대찌개도 선보였다.

식품업계 관계자는 “냄비에 오래 끓여야 완성되는 국물요리가 냉장고에서 바로 꺼내 데우기만 하면 되는 음식으로 대체되고 있다”면서 “원재료의 품질, 건더기 함량, 메뉴의 다양성 등 역대급 무더위가 예고되는 올 여름 집에서 간편하게 국물요리를 즐기려는 고객이 늘고 있다”고 말했다.

닐슨에 따르면 한식 레토르트(국·탕·찌개·전골·찜 등) 시장 규모는 2023년 6406억원에서 2024년 6590억원, 2025년 6619억원으로 3년 연속 성장세를 이어가고 있다.