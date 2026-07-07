주식 전문가 사칭해 수억원대 투자사기···‘현금수거책’ 4명 검거

주식 전문가를 사칭해 수억원대 투자사기를 벌인 조직원 일부가 경찰에 붙잡혔다.

경북 포항북부경찰서는 사기 조직의 지시를 받고 피해자들의 투자금을 수거해 전달한 혐의(사기)로 4명을 검거해 이중 1명을 구속했다고 7일 밝혔다.

경찰에 따르면, 이들은 지난 5월28일부터 지난달 17일까지 사기 조직의 지시에 따라 증권사 직원인 것처럼 속여 피해자 5명에게서 5억9338만원 상당의 현금과 골드바를 건네받아 퀵서비스를 통해 조직에 전달한 혐의를 받고 있다.

해당 사기 조직은 온라인 커뮤니티에서 유명 주식 전문가를 사칭해 “투자금의 580% 상당의 수익을 낼 수 있다”며 피해자들을 속인 것으로 파악됐다. 이들은 피해자들에게 현금이나 골드바를 준비하게 한 뒤, 현금 수거책을 지정 장소로 보내 대신 받는 수법을 썼다.

경찰은 지난달 중순쯤 사기 피해자 제보를 받고 추가로 돈을 건네기로 한 장소에서 약 8시간 동안 잠복한 끝에 현장에서 수거책 2명을 현행범으로 체포(1명 구속)했다. 이후 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 달아난 수거책 2명을 추가로 붙잡았다.

경찰 관계자는 “통상 사기 조직은 고액 알바를 미끼로 일반인들을 수거책으로 끌어들여 범행에 이용한다”며 “수거책 역시 사기 범죄의 핵심 공범으로 무거운 처벌을 받는다”고 말했다.