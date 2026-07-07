창간 80주년 경향신문

주식 전문가 사칭해 수억원대 투자사기···‘현금수거책’ 4명 검거

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

주식 전문가를 사칭해 수억원대 투자사기를 벌인 조직원 일부가 경찰에 붙잡혔다.

경북 포항북부경찰서는 사기 조직의 지시를 받고 피해자들의 투자금을 수거해 전달한 혐의로 4명을 검거해 이중 1명을 구속했다고 7일 밝혔다.

경찰에 따르면, 이들은 지난 5월28일부터 지난달 17일까지 사기 조직의 지시에 따라 증권사 직원인 것처럼 속여 피해자 5명에게서 5억9338만원 상당의 현금과 골드바를 건네받아 퀵서비스를 통해 조직에 전달한 혐의를 받고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

주식 전문가 사칭해 수억원대 투자사기···‘현금수거책’ 4명 검거

입력 2026.07.07 16:02

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
경찰 마크. 경향신문 자료사진

경찰 마크. 경향신문 자료사진

주식 전문가를 사칭해 수억원대 투자사기를 벌인 조직원 일부가 경찰에 붙잡혔다.

경북 포항북부경찰서는 사기 조직의 지시를 받고 피해자들의 투자금을 수거해 전달한 혐의(사기)로 4명을 검거해 이중 1명을 구속했다고 7일 밝혔다.

경찰에 따르면, 이들은 지난 5월28일부터 지난달 17일까지 사기 조직의 지시에 따라 증권사 직원인 것처럼 속여 피해자 5명에게서 5억9338만원 상당의 현금과 골드바를 건네받아 퀵서비스를 통해 조직에 전달한 혐의를 받고 있다.

해당 사기 조직은 온라인 커뮤니티에서 유명 주식 전문가를 사칭해 “투자금의 580% 상당의 수익을 낼 수 있다”며 피해자들을 속인 것으로 파악됐다. 이들은 피해자들에게 현금이나 골드바를 준비하게 한 뒤, 현금 수거책을 지정 장소로 보내 대신 받는 수법을 썼다.

경찰은 지난달 중순쯤 사기 피해자 제보를 받고 추가로 돈을 건네기로 한 장소에서 약 8시간 동안 잠복한 끝에 현장에서 수거책 2명을 현행범으로 체포(1명 구속)했다. 이후 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 달아난 수거책 2명을 추가로 붙잡았다.

경찰 관계자는 “통상 사기 조직은 고액 알바를 미끼로 일반인들을 수거책으로 끌어들여 범행에 이용한다”며 “수거책 역시 사기 범죄의 핵심 공범으로 무거운 처벌을 받는다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글