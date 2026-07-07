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본문 요약

이승로 서울 성북구청장이 '민선 9기' 첫 서울특별시구청장협의회 회장에 선출됐다.

서울특별시구청장협의회는 7일 오후 2시 중구 PJ호텔에서 총회를 열고 참석 구청장들 전원 합의로 이 구청장을 신임 협의회장으로 선출했다.

협의회장은 임기 동안 서울시 25개 자치구를 대표해 서울시 및 중앙정부와의 협의 창구 역할을 수행한다.

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‘3선’ 이승로 성북구청장, 민선 9기 구청장협의회 회장 선출

입력 2026.07.07 16:11

  • 류인하 기자

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이승로 “서울시·중앙정부와의 가교 역할 할 것”

이승로 민선9기 첫 서울특별시구청장협의회 회장. 성북구 제공

이승로 민선9기 첫 서울특별시구청장협의회 회장. 성북구 제공

이승로 서울 성북구청장(3선)이 ‘민선 9기’ 첫 서울특별시구청장협의회 회장에 선출됐다.

서울특별시구청장협의회(협의회)는 7일 오후 2시 중구 PJ호텔에서 총회를 열고 참석 구청장들 전원 합의로 이 구청장을 신임 협의회장으로 선출했다. 협의회장의 임기는 1년이다.

협의회장은 임기 동안 서울시 25개 자치구를 대표해 서울시 및 중앙정부와의 협의 창구 역할을 수행한다.

이승로 협의회장은 “3선까지 구정을 맡아오며 쌓은 경험을 바탕으로 서울시, 나아가 중앙정부와의 가교 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다. 이어 “25개 자치구가 처한 여건은 저마다 다르지만, 시민의 삶을 가장 가까이에서 책임지는 지방정부라는 공통된 역할을 하는 만큼, 협의회를 통해 자치구 공동의 목소리를 모아나가겠다”고 밝혔다.

이날 총회에서는 임원진도 새롭게 꾸렸다. 직전 협의회장인 서강석 송파구청장은 고문으로 추대됐으며, 유찬종 종로구청장(서북권), 유보화 성동구청장(동북권), 진교훈 강서구청장(서남권), 김현기 강남구청장(동남권)이 부회장으로 선출됐다. 사무총장은 유동균 마포구청장이, 감사는 류삼영 동작구청장이 각각 선출됐다.

민석9기 지방선거에서 당선된 서울 25개 자치구 구청장들이 7일 서울 중구 PJ호텔에서 첫 총회를 열고 기념촬영하고 있다. 성북구 제공

민석9기 지방선거에서 당선된 서울 25개 자치구 구청장들이 7일 서울 중구 PJ호텔에서 첫 총회를 열고 기념촬영하고 있다. 성북구 제공

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