버려지는 현수막, 제주 해수욕장의 파라솔로 새활용

제주도, 폐현수막 파라솔·에코백·돗자리로 제작 사회적 기업 협업···취약계층 일자리 창 효과도

제주에서 쓰고 버려졌던 현수막이 올 여름 해수욕장의 파라솔로 재탄생했다.

제주도는 사회적기업 희망나래와 협업해 도내에서 발생하는 폐현수막을 새활용하는 사업을 추진 중이라고 7일 밝혔다.

제주 전역에서 각종 행사와 선거, 홍보 등에 쓰인 뒤 버려지는 현수막은 한해 100t이 넘을 것으로 추산된다. 정당 게시물 현수막을 제외하고도 공식 게시대에 걸리는 현수막이 연간 5만5000여장, 단속되는 불법 현수막이 연간 9만여장에 달하는 실정이다.

현수막은 대부분 플라스틱 합성섬유로 제작돼 분해가 어렵고 소각 과정에서는 온실가스와 유해 물질이 다량 나온다.

이 때문에 도 역시 폐현수막을 친환경 제품으로 되살리는 자원순환 사업을 이어오고 있다. 2023년 폐현수막을 활용해 우산 100개와 필통 400개를 제작한 것을 시작으로 2024년에는 우산 90개와 쓰레기 마대 4000개를 만들어 보급했다. 지난해에도 플로깅용 마대 2350개와 쓰레기 마대 4115개, 모래주머니 750개를 제작해 현장에 공급했다.

특히 올해부터는 기존의 청소용 마대와 같은 행정 수요 중심이던 품목을 도민·관광객이 실제로 활용할 수 있는 생활 밀착형 제품인 에코백, 돗자리 등으로 범위를 확대했다.

도는 올해 본격적인 해수욕장 개장 시기에 맞춰 폐현수막으로 제작한 파라솔 25개를 함덕과 이호 등 도내 주요 해수욕장 5곳에 보급했다. 에코백 400개와 돗자리 200개를 제작해 문화관광 행사에서 도민과 관광객에게 나눠주기도 했다.

이번 새활용 사업은 환경 보호뿐만 아니라 취약계층의 자립도 돕고 있다. 도는 “협업하는 사회적 기업에서 발달장애인이 직접 제품 제작에 참여하고 있다”면서 “환경 보호와 함께 취약계층의 사회 참여 기회를 넓히고 자립 기반을 마련하는 데도 도움이 될 것으로 보고 있다”고 설명했다.

도는 현수막 폐기물 발생 자체를 줄이기 위한 ‘친환경 현수막 전용 게시대’도 함께 운영하고 있다.

올해 2월부터 시범 운영 중인 친환경 전용 게시대는 기존의 플라스틱 천이나 화학 섬유 고정 끈 대신 생분해성 소재와 친환경 고정 방식을 적용해 설치부터 폐기까지 환경 부담을 최소화했다. 현재 제주시 3기(14면)와 서귀포시 1기(5면)가 운영되고 있다.

고영훈 제주도 건축경관과장은 “버려지던 현수막이 도민과 관광객이 실제로 쓰는 물건으로 되살아나고 있다”며 “재활용 제품 보급과 친환경 전용 게시대 운영을 계속 넓혀가겠다”고 말했다.