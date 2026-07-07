티키타카 대명사 스페인이 ‘통곡의 벽’으로···6경기 연속 무실점 ‘월드컵 신기록’

지난 카타르 대회부터 발현된 끈끈한 조직력 조별리그선 오스트리아 ‘유효슈팅 0’ 묶어 단단한 수비로 16년 만의 우승 도전 ‘순항’ 골키퍼 우나이 시몬은 609분째 무실점 중

2010년 남아프리카공화국 월드컵 정상에 올랐던 스페인이 16년 만에 다시 우승을 바라보고 있다. 당시 스페인을 상징한 단어가 ‘티키타카’였다면, 이번 대회에서 먼저 눈에 띄는 것은 단단한 수비다.

스페인은 7일 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전에서 포르투갈을 1-0으로 꺾고 8강에 올랐다. 스페인이 월드컵 8강에 진출한 것은 우승을 차지했던 2010년 남아공 대회 이후 16년 만이다.

이번 대회 스페인의 가장 큰 무기는 무실점 수비다. 스페인은 포르투갈전까지 5경기에서 단 한 골도 내주지 않았다. 2022 카타르 월드컵 16강 모로코전 0-0 무승부까지 포함하면 월드컵 6경기 연속 무실점이다. 이는 월드컵 역사상 최다 경기 연속 무실점 신기록이다. 종전 기록은 이탈리아가 1990년 대회에서 세운 5경기 연속 무실점, 스위스가 2006년부터 2010년 대회까지 이어간 5경기 연속 무실점이었다.

골문에서는 우나이 시몬의 존재감이 크다. 시몬은 월드컵 무대에서 609분 연속 무실점을 기록했다. 1990년 이탈리아 월드컵에서 발테르 젱가가 세운 517분 연속 무실점 기록을 넘어선 월드컵 신기록이다. 스페인의 전설적인 골키퍼 이케르 카시야스가 기록한 476분도 이미 뛰어넘었다.

다만 스페인의 무실점은 골키퍼 개인에게만 의존한 결과는 아니다. 포르투갈전을 앞두고 시몬의 이번 대회 세이브는 4개에 불과했다. 오스트리아와의 앞선 토너먼트 경기에서는 상대에게 유효슈팅을 하나도 허용하지 않았다. 수비진과 중원이 함께 상대 공격을 사전에 차단하고 있다는 의미다. 루이스 데 라 푸엔테 스페인대표팀 감독도 포르투갈전 뒤 무실점 행진을 개인 능력보다 팀 전체의 결과로 봤다. 그는 “집단적인 노력의 결과”라며 “연대와 희생이 있고 모든 선수가 서로를 위해 뛴다”고 말했다.

공격진의 힘도 여전히 강하다. 미켈 오야르사발은 최근 대표팀 선발 17경기에서 17골을 넣었고, 라민 야말도 컨디션을 끌어올리고 있다. 페드리는 중원을 조율하고, 2024년 발롱도르 수상자 로드리가 공수 균형을 잡는다. 그러나 이번 대회에서 스페인의 성적을 떠받치는 기반은 공격보다 수비다.

스페인은 2010년 우승 이후 월드컵에서 기대만큼 성과를 내지 못했다. 2014년과 2018년에는 연속으로 조기 탈락했고, 2022년 카타르 대회에서도 모로코에 승부차기로 패해 첫 토너먼트 경기에서 대회를 마쳤다. 16년 전 스페인이 짧은 패스와 점유율로 세계 정상에 섰다면, 2026년 스페인은 다른 방식으로 다시 우승을 노리고 있다. 이번에는 월드컵 최장 무실점 기록을 앞세운 수비가 출발점이다.