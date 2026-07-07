영국 “유럽이 장거리미사일 직접 만들자”···나토 정상회의서 계획 공개할 듯

미국이 유럽 내 토마호크 미사일 배치 계획을 철회하려 하는 가운데, 영국 등 유럽 국가들이 독자적인 장거리 미사일 개발에 나설 것으로 보인다.

영국 일간 텔레그래프는 6일(현지시간) 영국이 미국 무기 의존에서 벗어나기 위한 유럽 장거리미사일 개발 프로젝트를 이끌 예정이라고 보도했다.

텔레그래프는 외교 관계자들을 인용해 이른바 ‘심층정밀타격연합’(Deep Precision Strike Coalition)이 이달 7~8일 튀르키예 앙카라에서 열리는 북대서양조약기구(나토) 정상회의를 계기로 공개될 것이라고 전했다. 영국 외에 독일·우크라이나·프랑스·네덜란드가 참여하는 것으로 알려졌다.

이 구상은 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 주둔 미군 철수를 추진하고, 토마호크 순항미사일의 독일 배치 계획을 철회하려 하자 안보 공백을 메우기 위해 추진력을 얻었다고 텔레그래프는 설명했다.

이들이 목표로 하는 무기 범주는 사거리 1000~3000㎞에서 정밀타격이 가능한 시스템이라고 텔레그래프는 전했다. 적국의 이륙 대기 폭격기나 군수생산시설 타격을 상정한 사거리다. 영국과 독일은 이미 사거리 2000㎞ 이상의 지상발사 미사일 개발 프로그램을 공동으로 진행 중이며, 이번 연합에서 주도적 역할을 맡을 것으로 보인다.

이번 연합은 유럽 독자 방공체계 구축, 정보·정찰위성 확보 프로젝트와 함께 미국 무기 의존 탈피를 위한 3개 핵심 사업 중 하나다. 키어 스타머 영국 총리는 정상회의에서 “그 어느 때보다 유럽적인 나토”를 만들겠다고 공언할 예정이며, 우크라이나 지원과 러시아 위협 대응 의지도 밝힐 것이라고 텔레그래프는 보도했다. 스타머 총리 대변인은 정상회의 전날 나토 동맹국들이 최근 2년간 러시아의 영공·영해 침범 증가 등 위협에 직면했다고 경고했다.

이런 움직임은 회원국 간의 방산 교류 확대로 이어지고 있다. 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ)은 캐나다 정부가 신형 잠수함 사업의 우선협상대상자로 한국 한화오션이 아닌 독일 조선사 티케이엠에스(TKMS)를 선정했다고 보도하면서 “독일·노르웨이와의 기존 방위협력 관계와 나토 무기체계 간 상호 운용성”이 주요 선정 이유가 됐다고 분석했다. 한화오션도 “나토 동맹의 벽을 넘지 못했다”고 밝혔다.

다만 이 사안에 정통한 관계자는 유럽산 장거리미사일이 실전 배치되기까지는 수십 년이 걸릴 수 있다고 텔레그래프에 경고했다.