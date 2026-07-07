9개월 만에 열리는 한·미·일 외교장관회의…에너지 등 경제안보 협력 논의될 듯

북대서양조약기구(나토) 정상회의를 계기로 9개월 만에 열리는 한·미·일 외교장관회의에서 “한반도 문제와 안보·경제 협력 등을 다룰 예정”이라고 외교부가 7일 밝혔다. 3국 외교장관은 그동안 논의해온 에너지 분야 등 경제안보 의제를 구체화해 발표할 것으로 보인다.

외교부는 이날 “조현 외교부 장관이 튀르키예에서 열리는 나토 정상회의를 계기로 마르코 루비오 미국 국무장관과 모테기 도시미쓰 일본 외무대신과 7일(현지시간) 늦은 오후 한·미·일 외교장관 회의를 개최할 예정”이라고 밝혔다.

이문배 외교부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 “한·미·일 외교장관회의에서 한반도 문제나 지역 정세와 글로벌 정세를 두고 의견을 교환할 예정”이라며 “그동안 한·미·일 3국 간 협력 프로젝트를 논의해 온 부분들이 있는데, 이번 외교장관회의 계기에 조금 더 구체화된 논의가 있을 것으로 예상된다”고 말했다.

이 부대변인은 “협력 프로젝트는 공급망 등 여러 부분에 걸쳐 있다”며 “안보 사안, 경제 사안들을 다 포괄하는 협력 프로젝트라고 보면 될 것 같다”고 밝혔다.

3국 외교장관회의에선 그동안 3국이 논의해온 에너지, 공급망 등 경제안보 협력 분야가 중점적으로 다뤄질 것으로 보인다. 지난해 9월 열린 한·미·일 외교장관회의에선 3국이 “퀀텀, 원자력, 인공지능(AI), 공급망 등 분야별 실질 협력을 지속 확대해 나가길 기대한다”고 밝혔다.

3국 외교장관은 북한 비핵화 등 한반도 정세에 관한 논의도 이어간다. 최근 3국 외교장관회의에선 한반도 비핵화 원칙을 지속적으로 밝혀왔다. 지난해 9월 열린 한·미·일 외교장관회의에선 “한반도 비핵화 원칙과 대북 억제 태세를 견지하는 가운데 대북정책 관련 긴밀한 공조를 유지해 나가기로 했다”고 3국 장관이 밝혔다.

이번 한·미·일 외교장관회의는 지난해 10월 지난해 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 후 9개월 만이다. 이재명 정부에선 네 번째 열리는 3국 외교장관회의다.

3국 외교장관회의와 별개로 한·미 외교장관회의가 열릴 가능성도 있다. 한·미 외교장관회의를 하게 되면, 쿠팡 문제를 비롯한 양국 간 통상 이슈와 핵추진 잠수합 도입 등 안보 협력 사안을 논의할 것이라는 관측이 나온다.