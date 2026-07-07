한국인 10명 중 7명 “EU형 한일 경제공동체 찬성”…일본도 과반 공감

관광협력 확대에 긍정 우세…비자 상호인정은 이견

국민 10명 중 7명은 유럽연합(EU)과 같은 형태의 ‘한·일 경제공동체’ 추진에 찬성하는 것으로 나타났다. 일본에서도 국민 10명 중 6명이 긍정적인 입장을 보여 두 나라 간 경제적 결속에 대한 기대감이 확인됐다.

7일 대한상공회의소가 한국리서치에 의뢰해 두 나라 국민 각각 500명을 대상으로 진행한 ‘한·일 관광협력 및 경제공동체 추진에 관한 의견 조사’ 결과를 보면, 한국 국민의 69.8%는 한·일 경제공동체 구성에 찬성 의사를 밝혔다. 세부적으로는 ‘중장기적으로 추진할 필요가 있다’는 응답이 52.6%, ‘조속한 추진이 필요하다’는 응답은 17.2%였다. 일본에서도 59.8%가 ‘찬성한다’고 답했다.

관광 분야 협력을 확대하는 방안에도 모두 긍정적으로 반응했다. 관광협력 확대에 대해 한국은 76.8%, 일본은 58.0%가 찬성했다. 아울러 여권 없이 주민등록증이나 신분증만 지참해도 서로 오갈 수 있도록 허용하는 방안에 대해서는 한국 국민의 60.4%, 일본 국민의 44.8%가 찬성표를 던져 두 나라 모두 찬성 의견이 반대 의견을 앞서며 우호적이었다.

다만 한국이나 일본 비자 중 하나만 발급받은 제3국 여행객이 두 나라를 연계해 방문할 수 있도록 조치하는 ‘비자 상호인정 제도’(한일판 솅겐조약)에 대해서는 조율이 필요한 것으로 나타났다. 한국은 찬성이 50.0%로 반대(45.2%)를 소폭 웃돈 반면, 일본은 반대가 38.6%로 찬성(34.6%)보다 많았다.

관광 교류 확대에 대해 찬성하는 두 나라 국민들은 ‘관광산업 및 내수 경기 활성화에 대한 기대’를 가장 많이 꼽았다. 반면 반대 이유에서는 온도 차가 나타났다. 한국 국민은 ‘역사·감정적 갈등 심화 우려’(51.2%)와 ‘양국 관계가 아직 충분히 성숙하지 않았기 때문’(45.2%)을 많이 꼽았다. 일본 국민은 ‘치안·안전 문제’(71.7%)와 ‘역사·감정적 갈등 심화 우려’(54.7%)를 주요 이유로 들었다.

대한상의는 양국 간 교통·결제 인프라 연동이 여행의 편의성과 만족도를 높이고, 관광 수요 확대에도 기여할 수 있을 것이라고 밝혔다.