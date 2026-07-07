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본문 요약

국민 10명 중 7명은 유럽연합과 같은 형태의 '한·일 경제공동체' 추진에 찬성하는 것으로 나타났다.

관광협력 확대에 대해 한국은 76.8%, 일본은 58.0%가 찬성했다.

아울러 여권 없이 주민등록증이나 신분증만 지참해도 서로 오갈 수 있도록 허용하는 방안에 대해서는 한국 국민의 60.4%, 일본 국민의 44.8%가 찬성표를 던져 두 나라 모두 찬성 의견이 반대 의견을 앞서며 우호적이었다.

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한국인 10명 중 7명 “EU형 한일 경제공동체 찬성”…일본도 과반 공감

입력 2026.07.07 16:46

  • 박홍두 기자

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관광협력 확대에 긍정 우세…비자 상호인정은 이견

지난달 23일 서울 김포국제공항 국제선 항공사 카운터가 일본으로 향하는 내·외국인 관광객들로 붐비고 있다. 연합뉴스

지난달 23일 서울 김포국제공항 국제선 항공사 카운터가 일본으로 향하는 내·외국인 관광객들로 붐비고 있다. 연합뉴스

국민 10명 중 7명은 유럽연합(EU)과 같은 형태의 ‘한·일 경제공동체’ 추진에 찬성하는 것으로 나타났다. 일본에서도 국민 10명 중 6명이 긍정적인 입장을 보여 두 나라 간 경제적 결속에 대한 기대감이 확인됐다.

7일 대한상공회의소가 한국리서치에 의뢰해 두 나라 국민 각각 500명을 대상으로 진행한 ‘한·일 관광협력 및 경제공동체 추진에 관한 의견 조사’ 결과를 보면, 한국 국민의 69.8%는 한·일 경제공동체 구성에 찬성 의사를 밝혔다. 세부적으로는 ‘중장기적으로 추진할 필요가 있다’는 응답이 52.6%, ‘조속한 추진이 필요하다’는 응답은 17.2%였다. 일본에서도 59.8%가 ‘찬성한다’고 답했다.

관광 분야 협력을 확대하는 방안에도 모두 긍정적으로 반응했다. 관광협력 확대에 대해 한국은 76.8%, 일본은 58.0%가 찬성했다. 아울러 여권 없이 주민등록증이나 신분증만 지참해도 서로 오갈 수 있도록 허용하는 방안에 대해서는 한국 국민의 60.4%, 일본 국민의 44.8%가 찬성표를 던져 두 나라 모두 찬성 의견이 반대 의견을 앞서며 우호적이었다.

다만 한국이나 일본 비자 중 하나만 발급받은 제3국 여행객이 두 나라를 연계해 방문할 수 있도록 조치하는 ‘비자 상호인정 제도’(한일판 솅겐조약)에 대해서는 조율이 필요한 것으로 나타났다. 한국은 찬성이 50.0%로 반대(45.2%)를 소폭 웃돈 반면, 일본은 반대가 38.6%로 찬성(34.6%)보다 많았다.

관광 교류 확대에 대해 찬성하는 두 나라 국민들은 ‘관광산업 및 내수 경기 활성화에 대한 기대’를 가장 많이 꼽았다. 반면 반대 이유에서는 온도 차가 나타났다. 한국 국민은 ‘역사·감정적 갈등 심화 우려’(51.2%)와 ‘양국 관계가 아직 충분히 성숙하지 않았기 때문’(45.2%)을 많이 꼽았다. 일본 국민은 ‘치안·안전 문제’(71.7%)와 ‘역사·감정적 갈등 심화 우려’(54.7%)를 주요 이유로 들었다.

대한상의는 양국 간 교통·결제 인프라 연동이 여행의 편의성과 만족도를 높이고, 관광 수요 확대에도 기여할 수 있을 것이라고 밝혔다.

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