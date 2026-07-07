호프집서 청년들과 만난 김정관 장관 “수도권 쏠림 악순환, 이제는 끊어내야”

산업부, 3기 2030 청년자문단 발대식 후 간담회

“우리 청년들이 어느 산업 분야에 있든 어느 지역에 있든, 충분한 기회와 희망을 가질 수 있도록 산업부도 더욱 고민하고 노력하겠다”.

김정관 산업통상부 장관은 7일 서울 중구의 한 호프집에서 열린 산업부 3기 2030 청년자문단 간담회에서 “여러분들의 미래 모습이 바로 대한민국의 미래 모습”이라며 이같이 말했다.

김 장관은 또 “지금 세계는 빠르게 변화하고 있으며, 경쟁 역시 그 어느 때보다 치열해지고 있다”며 “급격한 변화와 위기의 시기일수록 청년들의 창의적이고 도전적인 생각이 우리 정책의 중요한 동력이 될 수 있다고 생각한다”고 말했다.

산업부는 김 장관이 청년들과 격의 없는 소통을 하기 위해 간담회 장소를 호프집으로 정했다고 설명했다. 청년자문단은 부처별 주요 정책에 대해 자문, 안건 발굴, 모니터링, 여론 전달 등의 역할을 하는 정책 모니터링단이다.

이날 출범한 3기 청년자문단은 2기(26명)보다 62% 늘어난 총 42명이 선발됐다. 정부 부처 청년자문단 가운데 가장 큰 규모다. 총 230명이 지원해 경쟁률은 약 5.5대 1을 기록했다. 9명은 2기에 이어 연임하고, 33명이 새로 선정됐다.

산업부는 학생뿐 아니라 스타트업 대표, 연구원, 기업인, 청년인턴 등 다양한 분야에서 활동하는 청년들이 포함됐다고 밝혔다. 분과는 기존 3개(산업·자원안보·무역통상)에 더해 ‘지역’을 신설했다.

특히 3기는 비수도권 청년이 전체의 50%, 여성 청년이 40%를 차지하고 있다. 산업부는 “지역과 성별에 따른 다양한 청년의 경험이 균형 있게 반영될 수 있는 기반을 마련했다”며 “지역 산업과 청년 일자리, 산업 현장의 애로사항 등 청년과 지역이 함께 직면한 과제를 보다 체계적으로 논의해 나갈 계획”이라고 강조했다.

김 장관은 “올해 산업부의 슬로건은 ‘지역에는 성장을, 기업에는 활력을’인데 여기에 반드시 더해야 할 가치가 하나 있다. 바로 ‘청년에는 미래를’”이라며 “지역 청년들이 교육과 일자리를 찾아 수도권으로 떠나고, 지역은 인재와 활력을 잃고 수도권 청년들은 높은 주거비와 생활비 부담 속에서 어려움을 겪는 악순환을 끊어내야 한다”고 말했다.