태평양에 힘 투사하며 유리한 전략·안정 지향하는 중국…미국 “급속하고 불투명한 핵 증강”

중국 해군의 첫 태평양 대륙간 탄도미사일(SLBM) 발사를 두고 미국을 상대로 한 중국의 전략이 달라졌다는 분석이 나왔다. 미국의 앞마당으로 여겨져 온 태평양에서 중국은 핵 억지 능력과 무력 투사 의지를 적극적으로 보여주며 자국이 원하는 ‘힘의 균형’을 달성하는 것을 지향한다는 것이다.

중국군의 탄도미사일 발사는 2024년 지상 발사 이후 처음이며, 잠수함에서 발사한 것은 이번이 처음이다. 중국 전문가들은 자국 안보를 수호하는 능력을 보여주기 위한 조치라고 평가하고 있다. 주펑 난징대 교수는 6일 “이번 시험 발사는 현재 진행 중인 환태평양 합동군사훈련(림팩)에 대한 대응이며, 남중국해 문제 관여하는 미국 및 기타 역외 국가들에게 중국이 자국의 안보 이익을 수호할 능력을 보여주기 위한 것”이라고 싱가포르 언론 연합조보에 밝혔다.

태평양에서는 지난달부터 미국 주도의 군사훈련이 연달아 진행되고 있다. 31개국이 참여하는 미국 주도 세계 최대 규모 해상 연합훈련인 ‘림팩’, 2년마다 실시하는 미·일 대규모 군사 훈련인 ‘밸리언트 실드’, 외딴 섬 방어에 치중하는 미·일 합동 군사훈련인 ‘레질런트 드래곤’ 훈련 등이다. 중국은 러시아와 합동 해상 훈련으로 맞불을 놓고 있다. 미사일 발사까지 나아간 것은 이례적이다.

중국의 자신감을 보여준다는 평가가 나온다. 워싱턴포스트(WP)는 7일 중국의 미사일 발사는 대만이나 남중국해를 둘러싼 분쟁 중 미국의 핵 공격이 발생할 경우 중국이 보복할 수 있음을 보여주려는 의도였을 가능성이 높다고 분석했다.

제프리 루이스 미국 미들베리대학 교수는 7일 뉴욕타임스에 “중국은 역사적으로 다른 나라들에 비해 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 발사를 덜 해왔다”며 “이는 정치적인 이유 때문이었지만, 이제 상황이 바뀌었고 중국은 더 많은 시험을 실시하는 방향으로 나아가고 있다고 생각한다. 그들은 정치적 비용을 기꺼이 감수하려고 한다”고 말했다. 양쯔 싱가포르 난양공대 라자라트남 국제문제연구소 연구원은 “미국 중심의 동맹 체제에 약점이 있다고 느끼는 중국이 벌이는 일반적인 탐색전”이라고 6일 블룸버그통신에 말했다.

미국의 태평양 군사 훈련에 중국이 가만히 있기보다는 힘을 보여주는 편이 향후 미·중 관계와 대만 문제 대응에 더 낫다고 판단했다는 것이다. 이는 미국이 남중국해에서 일본과 필리핀을 전면 내세우는 등 패권이 축소하는 모습, ‘희토류 수출통제’ 보복으로 무역전쟁에서 맞선 경험, 중·러 밀착 강화 등 지정학 상황의 변화 등이 중국이 전략적 전환에 나선 배경으로 제기된다.

중국 관영 글로벌타임스는 7일자 사설에서 오커스(미국·영국·호주 안보 협의체) 등 다자간 안보 기구 구축에 나선 미국의 움직임과 일본의 ‘신군국주의’ 등을 언급하며 “일부 세력은 중국이 실질적인 행동에 나서지 않을 것이라는 가정 하에 ‘살라미 작전’과 같은 위험 감수 전략을 고수하고 있다”고 밝혔다.

글로벌타임스는 “역사는 중국이 가난하고 약할수록 아시아·태평양 지역의 분쟁이 심화되었음을 증명해 왔습니다. 반대로 중국이 강대하고 번영할수록 지역 평화와 번영에 더욱 기여해 왔다”며 “중국이 국가 주권, 안보, 영토 보전을 확고히 수호하겠다는 의지와 능력을 세계에 보여줄 뿐만 아니라 아시아 태평양 지역의 평화와 안정을 위한 강력한 보장책을 제공한다”고 주장했다.

중국군의 전투력을 둘러싼 의혹을 해소하기 위한 발사였다는 분석도 있다. 대만 국방안보연구원 산하 국가안전연구소의 선밍스 연구원은 “강력한 반부패 캠페인으로 중국 인민해방군의 전투력이 약화됐다는 추측이 제기되고 있다”며 “중국은 미사일 발사를 통해 군의 핵심 구성원들이 여전히 의사결정 능력을 보유하고 있으며 전투력에는 아무런 문제가 없음을 보여주고 있다”고 6일 연합조보에 설명했다.

토미 피고트 미국 국무부 대변인은 6일(현지시간) 홈페이지에 성명을 내고 “중국의 급속하고 불투명한 핵무기 증강이 지역과 국제사회의 우려 사항이 되고 있다”고 밝혔다. 피고트 대변인 “우리는 중국이 의미 있는 군비 통제 논의에 참여하고, 모든 유엔 안전보장이사회 상임이사국의 약속에 따라 대륙간 탄도미사일 및 우주 발사체에 대한 정기적 통보 조치를 이행해주기를 촉구한다”고 밝혔다. 아울러 “우리의 동맹국과 파트너에 대한 방위 약속은 확고히 유지된다”고 밝혔다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 전날 이번 미사일 발사는 “연례 합동군사훈련의 일환”이라며 “제3국을 겨냥하지 않았다”고 밝혔다.