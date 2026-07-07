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괴산서 풀베기 작업하던 외국인 노동자 숨져…열사병 추정

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본문 요약

충북 괴산의 한 야산에서 풀베기 작업을 하던 20대 외국인 노동자가 열사병 추정 증세로 숨져 경찰과 노동당국이 경위를 조사 중이다.

7일 경찰 등에 따르면 지난 4일 낮 12시 30분쯤 괴산군 칠성면 한 야산 조림지에서 풀베기 작업을 하던 베트남 국적 20대 남성 A씨가 작업장 인근 축사에서 휴식을 취하던 중 쓰러졌다.

당시 함께 작업했던 동료들은 이상증세를 보이던 A씨를 에어컨을 가동한 차량에서 쉬게 하고 물을 마시게 하는 등 응급조치를 했지만 의식이 돌아오지 않자 소방당국에 신고한 것으로 전해졌다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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괴산서 풀베기 작업하던 외국인 노동자 숨져…열사병 추정

입력 2026.07.07 17:07

수정 2026.07.07 17:33

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  • 이삭 기자

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경찰 마크. 경향신문 자료사진

경찰 마크. 경향신문 자료사진

충북 괴산의 한 야산에서 풀베기 작업을 하던 20대 외국인 노동자가 열사병 추정 증세로 숨져 경찰과 노동당국이 경위를 조사 중이다.

7일 경찰 등에 따르면 지난 4일 낮 12시 30분쯤 괴산군 칠성면 한 야산 조림지에서 풀베기 작업을 하던 베트남 국적 20대 남성 A씨가 작업장 인근 축사에서 휴식을 취하던 중 쓰러졌다.

당시 함께 작업했던 동료들은 이상증세를 보이던 A씨를 에어컨을 가동한 차량에서 쉬게 하고 물을 마시게 하는 등 응급조치를 했지만 의식이 돌아오지 않자 소방당국에 신고한 것으로 전해졌다.

A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받던 중 5일 오전 0시쯤 숨졌고, 열사병이 원인으로 추정된다는 진단을 받았다.

경찰은 정확한 사인을 가리기 위해 국립과학수사연구원에 A씨의 시신 부검을 의뢰한 상태다.

당시 괴산의 낮 최고기온은 32도였다.

사고가 발생한 곳은 괴산군이 괴산군산림조합에 위탁해 조림지 풀베기 사업을 진행하던 곳으로 알려졌다.

고용노동부 청주지청은 사업장과 괴산군을 상대로 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사 중이다.

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