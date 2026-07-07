‘민주 과반’ 제12대 서울시의회 개원…“독단 정책 의회 문턱 넘는 일 없을 것”

제12대 서울시의회가 7일 개원했다. 더불어민주당이 다수당에 오르면서 오세훈 서울시정에 대한 견제가 강화될 것으로 전망되는 만큼 ‘협치’가 최대 변수로 떠올랐다.

시의회는 이날 12대 첫 임시회에서 의장과 부의장 2명을 선출하고 개원식을 열었다. 12대 전반기 의장에는 민주당 소속 3선인 임만균(관악3) 의원이 선출됐다. 공인노무사 출신인 임 의장은 11대 시의회 후반기 환경수자원위원장을 지냈다. 당시 환경수자원위는 한강버스 업무협약 변경 동의안을 한 차례 부결했다.

부의장에는 민주당 성흠제 의원(은평1)과 국민의힘 이성배 의원(송파4)이 선출됐다. 부의장 2명 역시 3선이다. 의장단은 2년간 서울시의회를 이끌게 된다.

정당별 의석수는 민주당이 전체 118석 중 80석, 국민의힘이 38석이다. 총의석수의 3분의 2 이상인 80석을 차지한 민주당은 국민의힘 소속인 오 시장이 시의회 의결에 반대해 재의를 요구해도 이를 무력화할 수 있다.

오 시장과 시의회는 한강버스, TBS(교통방송) 등 현안을 놓고 힘겨루기를 할 것으로 예상된다. 11대 시의회에서는 다수당인 국민의힘 주도로 정치적 편향성을 문제 삼아 TBS 지원 근거 조례를 폐지하는 조례안을 통과시켰다. TBS는 2024년 6월부터 서울시 지원을 받지 못하고 있다.

성흠제 부의장은 이날 당선 인사에서 ‘여소야대’ 국면에 대해 “그동안 집행부 마음에 안 든다고 조례를 폐지하거나 지원하지 않던 부분을 바로잡으라는 서울시민의 명령”이라고 말했다.

임만균 의장은 개원사를 통해 “여소야대 구도에 담긴 뜻은 ‘의회다움’을 회복하라는 것”이라며 “무조건 반대도, 협력도, 견제도, 침묵도 아니다. 오직 시민을 기준으로 멈춰야 할 때와 나아가야 할 때를 분명히 하겠다”고 말했다.

임 의장은 “견제받지 않는 권력은 결국 무능해진다는 역사의 경고를 마음에 새기고 더 단호하게 견제하고 감시하겠다”고 말했다. 이어 “충분한 소통이 담보되지 못한 정책, 절차적 정당성을 갖추지 못한 정책, 시민의 공감을 얻지 못한 일방적·독단적 정책이 의회 문턱을 넘는 일은 결코 없을 것”이라고 했다.

개원 축사에 나선 오 시장은 협치를 강조했다. 오 시장은 “민주주의는 생각이 같아서 앞으로 나아가는 것이 아니라 서로 다른 생각 속에서도 더 나은 답을 만들어가는 힘이라고 믿는다”고 말했다. 그는 “때로는 의견이 다를 수 있다. 그러나 시민들께서 기대하시는 것은 치열한 토론과 숙의 끝에 가장 좋은 결과를 함께 만들어내는 모습일 것”이라고 했다.

오 시장은 “시민의 행복이라는 같은 목표를 향해 서로의 역할을 존중하고 각자의 역할을 다할 때 서울은 더 크게 성장할 수 있다고 믿는다”며 “의원 여러분의 제안과 고언을 소중히 새기겠다”고 말했다.