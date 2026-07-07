“선고유예가 집행유예보다 불리”…‘재판소원’으로 따진다

재판소원 ‘본안 회부’ 사건 누적 12건

선고유예 기간 중 다른 사건으로 형을 확정받으면 선고유예 효력이 사라지는 현행법 조항이 위헌이라며 접수된 재판소원 사건이 헌법재판소의 정식 판단을 받는다. 재판소원 시행 후 헌재의 본안 심리를 받는 사건은 총 12건으로 늘었다.

7일 헌재는 청구인 A씨가 “선고유예 실효(효력상실)를 정한 현행법이 위헌이며, 이에 근거해 유죄가 선고된 자신의 재판도 취소돼야 한다”며 제기한 재판소원 사건이 전원재판부에 회부됐다고 밝혔다.

A씨는 2024년 7월 특정범죄가중처벌법 위반(허위세금계산서교부 등) 등 혐의로 벌금 7억원의 선고유예 2년 판결을 받았다. 이후 선고유예 기간 중 또 다른 업무상 배임 혐의 사건으로 징역 1년이 확정됐다. 이후 검사가 선고유예 실효를 청구했고, 법원은 이를 받아들여 A씨에게 벌금 7억원을 선고했다. A씨는 항고, 재항고를 제기했지만 모두 기각됐다.

A씨는 선고유예 실효를 규정한 형법 61조 1항을 문제 삼는다. 선고유예는 법원이 죄를 인정하지만 처벌은 일정 기간 미루는 판결이다. 선고유예 기간 중에 다른 혐의로 죄를 확정받으면 법원은 기존 판결을 취소하고 형을 선고할 수 있다.

A씨는 현행법상 ‘집행유예’보다 가벼운 형으로 평가받는 ‘선고유예’가 더 불리한 결과로 이어질 수 있고, 이는 평등 원칙에 위배된다고 주장한다. 집행유예는 “유예기간 중 고의로 범한 죄로 금고 이상의 실형을 선고받아 확정된 때”만 효력을 잃는데, 선고유예는 “범행 시기를 불문하고” 유예기간 중 자격정지 이상의 형에 처한 판결이 확정되기만 하면 효력이 사라져 불공평하다는 취지다.

A씨는 “선고유예 기간 전에 저지른 범죄에 근거해서도 판결 확정 시점이 언제인지에 따라 불이익을 입을 수 있다”며 “이는 책임주의 및 과잉금지원칙에 위반되어 청구인의 평등권, 인간의 존엄과 가치, 신체의 자유 등을 침해한다”고 했다.

헌재는 같은 조항에 대해 접수된 헌법소원 사건도 심리해왔다. 헌재는 “같은 조항에 대한 헌법소원 사건이 심리 중인 점, 청구의 적법성에 관한 추가 검토의 필요성 등을 고려해 전원재판부에 회부했다”고 설명했다.

이날 헌재는 항소이유서를 법이 정한 기간 안에 제출하지 않았다며 항소를 각하한 법원 결정을 취소해달라는 취지의 재판소원 사건도 전원재판부에 회부했다. 헌재는 이미 민사소송법상 항소이유서 제출 기간 제도와 관련한 재판소원 4건을 심리 중이다.