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‘홍명보 감독 선임 주도’ 이임생, 이 시기에 캄보디아행 왜?

입력 2026.07.07 17:34

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나가월드FC 테크니컬 디렉터 선임

이임생 대한축구협회 기술총괄이사가 2024년 7월 축구협회가 차기 대표팀 감독으로 홍명보 울산 HD 감독을 내정한 것과 관련해 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이임생 대한축구협회 기술총괄이사가 2024년 7월 축구협회가 차기 대표팀 감독으로 홍명보 울산 HD 감독을 내정한 것과 관련해 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

홍명보 전 축구대표팀 감독 선임을 주도했던 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사가 캄보디아 무대에서 새 출발한다.

캄보디아 프리미어리그 나가월드FC는 6일 이임생 신임 테크니컬 디렉터 선임을 발표했다. 구단은 “이 디렉터가 구단의 기술적 방향을 총괄하고, 코칭스태프와 선수단의 발전을 지원하며 나가월드 전반의 문화를 구축하는 역할을 맡는다”고 설명했다.

이임생 전 대한축구협회 기술이사가 캄보디아 나가월드FC 테크니컬 디렉터로 선임됐다. 나가월드FC SNS

이임생 전 대한축구협회 기술이사가 캄보디아 나가월드FC 테크니컬 디렉터로 선임됐다. 나가월드FC SNS

이 디렉터가 프로 구단 현장으로 돌아오는 것은 2020년 수원 삼성 감독직에서 물러난 뒤 6년 만이다. 나가월드는 캄보디아 수도 프놈펜을 연고로 2001년 창단한 구단으로, 리그 우승 4회와 훈센컵 우승 1회를 기록한 전통의 강호다.

이 디렉터는 2024년 대한축구협회 기술총괄이사 재임 당시 홍명보 전 감독 선임 과정을 주도한 인물이다. 정해성 전 국가대표전력강화위원장이 사퇴한 뒤 정몽규 전 대한축구협회장으로부터 감독 선임 권한을 위임받아 절차를 이어갔다. 유럽 출장에서 다비드 바그너 감독, 거스 포옛 감독 등을 면접했지만, 귀국 직후 홍 전 감독을 만나 대표팀 지휘봉을 맡기기로 결정했다.

당시 이 디렉터는 “절차상 문제는 없었고, 정몽규 회장이 모든 권한을 줬기에 투명하게 스스로 결정했다”고 해명했다. 그러나 홍 전 감독 선임 논란은 국회 국정감사까지 이어졌고, 이 디렉터는 2024년 국정감사 이후 협회를 떠났다.

한국 축구 행정 논란의 중심에 섰던 이 디렉터가 캄보디아에서 재기에 성공할 수 있을지 주목된다.

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