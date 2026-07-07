‘홍명보 감독 선임 주도’ 이임생, 이 시기에 캄보디아행 왜?

나가월드FC 테크니컬 디렉터 선임

홍명보 전 축구대표팀 감독 선임을 주도했던 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사가 캄보디아 무대에서 새 출발한다.

캄보디아 프리미어리그 나가월드FC는 6일 이임생 신임 테크니컬 디렉터 선임을 발표했다. 구단은 “이 디렉터가 구단의 기술적 방향을 총괄하고, 코칭스태프와 선수단의 발전을 지원하며 나가월드 전반의 문화를 구축하는 역할을 맡는다”고 설명했다.

이 디렉터가 프로 구단 현장으로 돌아오는 것은 2020년 수원 삼성 감독직에서 물러난 뒤 6년 만이다. 나가월드는 캄보디아 수도 프놈펜을 연고로 2001년 창단한 구단으로, 리그 우승 4회와 훈센컵 우승 1회를 기록한 전통의 강호다.

이 디렉터는 2024년 대한축구협회 기술총괄이사 재임 당시 홍명보 전 감독 선임 과정을 주도한 인물이다. 정해성 전 국가대표전력강화위원장이 사퇴한 뒤 정몽규 전 대한축구협회장으로부터 감독 선임 권한을 위임받아 절차를 이어갔다. 유럽 출장에서 다비드 바그너 감독, 거스 포옛 감독 등을 면접했지만, 귀국 직후 홍 전 감독을 만나 대표팀 지휘봉을 맡기기로 결정했다.

당시 이 디렉터는 “절차상 문제는 없었고, 정몽규 회장이 모든 권한을 줬기에 투명하게 스스로 결정했다”고 해명했다. 그러나 홍 전 감독 선임 논란은 국회 국정감사까지 이어졌고, 이 디렉터는 2024년 국정감사 이후 협회를 떠났다.

한국 축구 행정 논란의 중심에 섰던 이 디렉터가 캄보디아에서 재기에 성공할 수 있을지 주목된다.