‘부산 돌려차기’ 가해자 보복협박 항소심 잇따라 불출석··· 재판부 “사유 정당하지 않다”

‘부산 돌려차기’ 사건의 가해자가 피해자를 보복 협박한 혐의로 추가 기소된 항소심 재판에서 잇따라 불출석한 것으로 확인됐다.

부산고법 형사2부(재판장 박운삼)는 돌려차기 사건 가해자 A씨가 지난 5월27일 열린 항소심 공판기일에 이어 지난 1일 공판기일에도 출석하지 않았다고 7일 밝혔다.

재판부는 A씨가 첫 불출석 때에는 ‘건강상 이유로 출석할 수 없다’는 취지의 사유서를 제출했고, 최근 불출석 때는 ‘국선 변호인에 대한 불만’을 사유로 냈다고 설명했다.

재판부는 A씨가 밝힌 사유는 전반적으로 정당하지 않다고 판단하고, 다음 기일을 오는 22일로 지정했다. 또 A씨가 재차 불출석하더라도 재판을 진행하겠다는 뜻을 전달했다고 밝혔다.

법원은 이달부터 피고인이 불출석하며 재판을 지연하는 행위를 막기 위해 개정된 ‘소송촉진 등에 관한 특례법’을 적용하고 있다. 이 법에 따라 피고인이 1회 이상 출석한 이후 정당한 사유 없이 불출석하면 진술 없이 재판을 진행할 수 있다. 다만 이는 1심에만 적용되기 때문에 이번 사례에는 적용되지 않는다.

재판부는 “피고인 불출석으로 심리가 부당하게 지연되지 않도록, 현행 형사소송법의 한도 내에서 소송지휘권을 행사할 예정”이라고 말했다.