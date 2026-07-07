창간 80주년 경향신문

‘부산 돌려차기’ 가해자 보복협박 항소심 잇따라 불출석··· 재판부 “사유 정당하지 않다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

'부산 돌려차기' 사건의 가해자가 피해자를 보복 협박한 혐의로 추가 기소된 항소심 재판에서 잇따라 불출석한 것으로 확인됐다.

법원은 이달부터 피고인이 불출석하며 재판을 지연하는 행위를 막기 위해 개정된 '소송촉진 등에 관한 특례법'을 적용하고 있다.

이 법에 따라 피고인이 1회 이상 출석한 이후 정당한 사유 없이 불출석하면 진술 없이 재판을 진행할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘부산 돌려차기’ 가해자 보복협박 항소심 잇따라 불출석··· 재판부 “사유 정당하지 않다”

입력 2026.07.07 18:01

수정 2026.07.07 18:03

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
2023년 6월12일 오후 부산 연제구 부산고법에서 열린 돌려차기 사건 항소심 공판에 시민들이 방청을 위해 길게 줄을 서 있다. 연합뉴스

2023년 6월12일 오후 부산 연제구 부산고법에서 열린 돌려차기 사건 항소심 공판에 시민들이 방청을 위해 길게 줄을 서 있다. 연합뉴스

‘부산 돌려차기’ 사건의 가해자가 피해자를 보복 협박한 혐의로 추가 기소된 항소심 재판에서 잇따라 불출석한 것으로 확인됐다.

부산고법 형사2부(재판장 박운삼)는 돌려차기 사건 가해자 A씨가 지난 5월27일 열린 항소심 공판기일에 이어 지난 1일 공판기일에도 출석하지 않았다고 7일 밝혔다.

재판부는 A씨가 첫 불출석 때에는 ‘건강상 이유로 출석할 수 없다’는 취지의 사유서를 제출했고, 최근 불출석 때는 ‘국선 변호인에 대한 불만’을 사유로 냈다고 설명했다.

재판부는 A씨가 밝힌 사유는 전반적으로 정당하지 않다고 판단하고, 다음 기일을 오는 22일로 지정했다. 또 A씨가 재차 불출석하더라도 재판을 진행하겠다는 뜻을 전달했다고 밝혔다.

법원은 이달부터 피고인이 불출석하며 재판을 지연하는 행위를 막기 위해 개정된 ‘소송촉진 등에 관한 특례법’을 적용하고 있다. 이 법에 따라 피고인이 1회 이상 출석한 이후 정당한 사유 없이 불출석하면 진술 없이 재판을 진행할 수 있다. 다만 이는 1심에만 적용되기 때문에 이번 사례에는 적용되지 않는다.

재판부는 “피고인 불출석으로 심리가 부당하게 지연되지 않도록, 현행 형사소송법의 한도 내에서 소송지휘권을 행사할 예정”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글