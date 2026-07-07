장윤기 사건에 ‘검찰 보완수사권 폐지’ 비판 급부상…“앞으로 이런 사건 은폐된다”

검찰의 보완수사로 경찰의 장윤기 사건 수사 무마 의혹이 드러나자 더불어민주당이 추진하는 검찰 보완수사권 폐지에 대한 비판 여론이 커지고 있다. 검찰의 보완수사권이 없다면 장윤기 사건처럼 경찰의 사건 암장을 막기 어렵다는 우려가 급부상했다.

검찰개혁추진단 자문위원을 지낸 양홍석 변호사는 7일 페이스북에 범여권이 검찰 보완수사권 폐지 내용을 담아 발의한 ‘시민 주도 형사소송법 개정안’을 비판했다. 양 변호사는 경찰의 장윤기 사건 수사 무마 의혹을 언급한 뒤 “앞으로 이런 문제는 은폐될 것”이라며 “사실 지금도 많은 사건이 이렇게 묻힌 채 끝난다. 앞으로 더 심해질 것이다. 그래서 시민을 위한 방향일 수 없다”고 적었다.

장윤기는 지난 5월5일 광주시에서 여고생을 강간하려다 흉기로 찔러 살해하고, 피해자를 도우려던 남학생까지 중상을 입혀 강간살인 등의 혐의로 구속 기소됐다. 경찰은 당초 장윤기에게 살인 혐의만 적용해 검찰에 송치했다.

경찰의 수사 무마 의혹이 드러난 건 검찰의 보완수사 과정에서다. 경찰 수사팀은 사건 직후 장윤기의 차량에서 블랙박스 메모리카드와 결박 도구인 케이블타이를, 자취방에선 성범죄 목적을 입증할 증거인 리얼돌을 압수하지 않았다. 장윤기의 아버지인 현직 경찰 장모 경감에게는 장윤기 자취방의 주소와 비밀번호를 알려줬다. 장 경감은 장윤기의 자취방에 들어가 핵심 증거인 리얼돌과 휴대전화를 폐기했다. 수사팀은 장 경감에게 장윤기와 10차례 통화를 연결해 주고, 장윤기를 대상으로 한 구속영장 신청 계획을 알려주기도 했다.

검찰 보완수사권이 폐지된다면 상대적으로 여론의 주목을 받지 못하는 성범죄나 소액 사기 사건들은 경찰 단계에서 묻힐 위험이 크다는 비판이 제기된다. 김호중 서울북부지검 여성아동범죄조사부 검사는 지난 3일 검찰 내부 통신망에 “성범죄 사건 대부분은 직접적인 물적 증거가 없다”며 “왜 검사는 사건 당사자 진술을 직접 듣지도 못하고 경찰이 작성한 조서만 보고 기소·불기소를 결정해야 하느냐”고 썼다.

김용민 민주당 의원과 박은정 조국혁신당 의원은 지난달 26일 시민사회 의견을 수렴했다며 형사소송법 개정안을 발의했다. 개정안에 따르면 장윤기 사건처럼 경찰의 수사 무마 의혹이 있더라도 공소청 검사는 직접 보완수사하지 못한다. 검사는 해당 경찰서에 사건을 돌려보내는 보완수사 요구나 재수사 요청밖에 할 수 없다.

경찰이 보완수사 요구를 거부하면 검사가 해당 수사관서에 담당 수사관의 직무배제나 교체를 요구할 수 있지만, 이마저 따르지 않았을 때 제재할 방법은 없다. 장윤기 사건처럼 해당 수사관서가 전체적으로 비위 의혹을 받을 경우는 수사관 몇 명을 배제해도 소용없다는 지적도 나온다.

대검찰청은 지난 6일 전국 지검·지청 검사들의 의견을 모은 ‘형사소송법 개정 우려 사항’을 법무부에 전달했다. 법무부는 최종 검토를 거쳐 국회 법제사법위원회에 대검 의견서를 전달할 방침이다.