경찰, ‘출판기념회 돈봉투 의혹’ 서영교 무혐의 결론

경찰이 출판기념회에서 책값보다 많은 돈이 든 봉투를 받았다는 의혹으로 고발된 서영교 더불어민주당 의원을 무혐의 처분했다.

서울 영등포경찰서는 지난달 30일 서 의원의 청탁금지법·정치자금법 위반 및 뇌물수수 혐의 사건을 혐의없음으로 불송치했다고 7일 밝혔다.

경찰은 서 의원이 출판기념회에서 받은 책값은 출판을 축하하기 위한 금액으로 정치활동과 관련된 정치자금으로 보기 어렵다고 판단했다. 또 참석자들이 5만~15만원이 든 봉투를 현금 수거함에 넣는 모습은 확인됐지만 이 금액이 서 의원에게 직접 전달됐다고 볼 증거는 없다고 밝혔다. 출판사가 도서 판매 뒤 계약에 따라 저작료를 지급한 것이어서 청탁금지법 위반에도 해당하지 않는다고 판단했다.

뇌물수수 혐의에 대해서도 직무와 관련해 금품이 제공됐다고 보기 어렵다고 봤다.

서 의원은 지난 2월 국회의원회관에서 출판기념회를 열었다. 당시 정가 2만5000원보다 많은 현금이 담긴 봉투가 수거함에 들어가는 모습이 알려지며 논란이 일었다. 이후 당시 개혁신당 김정철 최고위원은 정치자금법 위반 소지가 있다며 서 의원을 고발했다.