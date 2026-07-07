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경찰, ‘출판기념회 돈봉투 의혹’ 서영교 무혐의 결론

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본문 요약

경찰이 출판기념회에서 책값보다 많은 돈이 든 봉투를 받았다는 의혹으로 고발된 서영교 더불어민주당 의원을 무혐의 처분했다.

서울 영등포경찰서는 지난달 30일 서 의원의 청탁금지법·정치자금법 위반 및 뇌물수수 혐의 사건을 혐의없음으로 불송치했다고 7일 밝혔다.

경찰은 서 의원이 출판기념회에서 받은 책값은 출판을 축하하기 위한 금액으로 정치활동과 관련된 정치자금으로 보기 어렵다고 판단했다.

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경찰, ‘출판기념회 돈봉투 의혹’ 서영교 무혐의 결론

입력 2026.07.07 19:11

  • 우혜림 기자

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서영교 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 위원장(왼쪽)이 지난 4월30일 전체회의에서 김형동 국민의힘 간사가 자료배포 관련 항의 중 튀긴 침을 손으로 닦고 있다. 박민규 선임기자

서영교 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 위원장(왼쪽)이 지난 4월30일 전체회의에서 김형동 국민의힘 간사가 자료배포 관련 항의 중 튀긴 침을 손으로 닦고 있다. 박민규 선임기자

경찰이 출판기념회에서 책값보다 많은 돈이 든 봉투를 받았다는 의혹으로 고발된 서영교 더불어민주당 의원을 무혐의 처분했다.

서울 영등포경찰서는 지난달 30일 서 의원의 청탁금지법·정치자금법 위반 및 뇌물수수 혐의 사건을 혐의없음으로 불송치했다고 7일 밝혔다.

경찰은 서 의원이 출판기념회에서 받은 책값은 출판을 축하하기 위한 금액으로 정치활동과 관련된 정치자금으로 보기 어렵다고 판단했다. 또 참석자들이 5만~15만원이 든 봉투를 현금 수거함에 넣는 모습은 확인됐지만 이 금액이 서 의원에게 직접 전달됐다고 볼 증거는 없다고 밝혔다. 출판사가 도서 판매 뒤 계약에 따라 저작료를 지급한 것이어서 청탁금지법 위반에도 해당하지 않는다고 판단했다.

뇌물수수 혐의에 대해서도 직무와 관련해 금품이 제공됐다고 보기 어렵다고 봤다.

서 의원은 지난 2월 국회의원회관에서 출판기념회를 열었다. 당시 정가 2만5000원보다 많은 현금이 담긴 봉투가 수거함에 들어가는 모습이 알려지며 논란이 일었다. 이후 당시 개혁신당 김정철 최고위원은 정치자금법 위반 소지가 있다며 서 의원을 고발했다.

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