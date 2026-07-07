파라과이 아마리야 의원 “식민지 출신 카메룬인” 비하에…음바페 “당신은 비열한 여성…자격 없어”

프랑스축구협 “검찰에 신고할 것” 파라과이도 “나라·국민 대표 아냐”

북중미 월드컵에 출전 중인 프랑스 축구대표팀 주장 킬리안 음바페가 자신을 겨냥해 인종차별적 발언을 쏟아낸 파라과이 상원의원을 강하게 비판했다.



음바페는 7일 자신의 SNS를 통해 파라과이 진보급진당 소속 셀레스테 아마리야 상원의원(사진)을 향해 “당신은 비열한 여성이며 그 자리에 있을 자격이 없다”고 비판했다. 프랑스는 지난 5일 파라과이와의 16강전에서 음바페의 페널티킥 결승골을 앞세워 1-0으로 이겼다.



파라과이는 음바페를 강하게 견제했고, 경기 중 충돌도 잦았다. 음바페가 페널티킥을 차기 전 파라과이 선수가 페널티스폿 주변 잔디를 훼손하는 비신사적 장면도 나왔다. 아마리야 의원은 자신의 SNS에 “음바페는 프랑스인 행세를 하려 필사적으로 노력하는 식민지 출신 카메룬인” “글도 배우지 못한 야만인”이라고 표현했다. 또 파라과이 선수들이 경기 후 음바페를 때렸어야 한다는 취지의 말까지 덧붙였다.



음바페는 이에 대해 “당신은 비열한 여성이며 그 직책에 걸맞지 않은 사람”이라며 “당신은 파라과이를 대표하지 않는다. 파라과이는 이번 대회 내내 열정과 명예를 보여준 나라”라고 적었다. 음바페는 이어 “당신의 무모함과 노골적인 인종차별 때문에 전 세계는 파라과이 선수들이 이번 월드컵에서 이뤄낸 여정과 역사적인 노력을 잊게 됐다”며 “나는 이런 사람들이 전 세계에 증오와 인종차별을 퍼뜨리는 자유를 결코 허용하지 않을 것”이라고 비판했다. 프랑스축구협회는 아마리야 의원의 발언을 “극도로 혐오스럽고 용납할 수 없는 말”이라고 규정하면서 “협회는 법적 절차를 위해 이 사안을 검찰에 신고할 것”이라고 밝혔다. 마리나 페라리 프랑스 스포츠부 장관은 “그 의원이 음바페를 표적으로 삼은 것은 프랑스 대표팀 주장이 보여주는 모든 가치와 프랑스가 옹호하는 자유·평등·박애를 공격한 것과 다름없다”고 비판했다.



사태가 커지자 파라과이 정부도 진화에 나섰다. 파라과이 정부는 “아마리야 의원의 발언이 파라과이 정부와 국민을 대표하지 않는다”며 “해당 발언은 우리가 추구하는 평화로운 공존, 인간 존엄성에 대한 존중이라는 가치와 원칙에 위배된다”고 밝혔다.

