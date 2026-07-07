박수는 못 받고…박수치며 떠났다

호날두 스페인전서 월드컵 마감

포르투갈, 두 대회 연속 8강 실패

눈시울 붉히며 인사 후 ‘퇴장’

대회 통산 11골·최고 성적 4강

‘팀플레이 부족’ 아쉬움도 남겨

크리스티아누 호날두(41·포르투갈)의 마지막 월드컵이 16강에서 끝났다. 포르투갈은 7일 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전에서 스페인에 0-1로 패했다. 후반 추가시간 1분 미켈 메리노에게 결승골을 허용했다.



포르투갈은 2022 카타르 대회에 이어 두 대회 연속 8강 진출에 실패했다.



호날두에게는 월드컵 고별전이었다. 그는 경기 전 공식 기자회견에서 “이것이 마지막 월드컵이 될 것이라는 사실을 최대한 즐기려고 한다. 내일이 내 마지막 월드컵 경기가 되지 않기를 바란다”고 말했다. 그러나 포르투갈이 16강에서 탈락하면서 그의 바람은 이뤄지지 않았다.



호날두는 스페인전에 선발 출전해 풀타임을 소화했지만 공격포인트를 올리지 못했다. 포르투갈은 스페인의 수비를 효과적으로 공략하지 못했고, 이날 유효슈팅 2개에 그쳤다.



경기 종료 뒤 호날두는 눈시울을 붉힌 채 포르투갈 팬들에게 박수를 보낸 뒤 그라운드를 떠났다.



호날두는 2006 독일 월드컵에서 처음 본선 무대를 밟은 뒤 2010 남아프리카공화국, 2014 브라질, 2018 러시아, 2022 카타르, 2026 북중미 대회까지 6차례 월드컵에 출전했다. 이번 대회를 포함해 월드컵 통산 27경기를 뛰었다.



이번 대회에서는 개인 기록도 남겼다. 조별리그 콩고민주공화국전에 출전하며 역대 최초 월드컵 6회 출전 기록을 세웠고, 우즈베키스탄전 멀티골로 월드컵 6개 대회 연속 득점도 달성했다. 크로아티아와의 32강전에서는 페널티킥으로 득점해 월드컵 통산 골을 11골로 늘렸다. 이 골은 호날두의 개인 통산 처음이자 마지막인 월드컵 토너먼트 득점이 됐다.



호날두가 뛴 포르투갈은 2006 독일 월드컵 4강을 최고 성적으로 남겼다. 이후 2010년 16강, 2014년 조별리그, 2018년 16강, 2022년 8강, 2026년 16강에서 탈락했다.



호날두는 A매치 통산 233경기 146골을 기록한 남자축구 역대 최다 득점자다. 포르투갈 대표팀에서는 2016 유럽축구선수권대회와 두 차례 유럽축구연맹 네이션스리그 우승을 경험했다. 월드컵 트로피는 그의 화려한 경력에 추가되지 못했다.



국제축구연맹(FIFA)이 집계한 북중미 월드컵 세부 기록을 보면 호날두가 팀을 위해 얼마나 뛰고, 동료와 얼마나 연결됐는지에 대한 의문이 남는다.



호날두는 이번 대회 5경기에서 490분을 뛰었다. 총이동거리는 41.5㎞였다. 단순히 5경기로 나눠도 경기당 약 8.3㎞다. 압박 관련 수치도 낮았다.



호날두의 개인 압박은 이번 대회 전체에서 6차례였다. 경기당 한 번꼴로 개인 압박을 했다는 뜻이다. 상대 실책을 유도한 횟수도 9회에 그쳤다. 호날두는 총 18차례 슈팅해 3골을 넣었다. 슈팅 대비 득점률은 16.7%다. 도움은 없었고 490분 동안 패스는 99개였고, 크로스는 1개였다. FIFA가 집계한 호날두의 ‘플레이어 인볼브먼트’는 239회였다. BBC는 “호날두가 포르투갈의 5경기에서 9분을 제외하고 모두 뛰었지만, 이번 대회 참가 선수 가운데 366명이 그보다 더 많은 볼 터치를 기록했다”고 전했다.

