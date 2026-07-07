퇴장 선수 구명 ‘트럼프 갑질’ 미국에…벨기에의 ‘참교육’

인판티노와 통화 사실 본인도 인정 벨기에, 경기력으로 ‘꼼수’ 잠재워 미국에 막강화력 과시 4 대 1 승리

도널드 트럼프 미국 대통령(사진)의 간판 공격수 ‘구명 요청’도 개최국 미국을 살리지는 못했다. 벨기에가 미국을 ‘참교육’했다. 미국은 7일 미국 워싱턴주 시애틀 루멘필드에서 열린 북중미 월드컵 16강전에서 벨기에에 1-4로 완패했다. 공동 개최국 미국은 24년 만의 월드컵 8강 진출에 도전했지만 뜻을 이루지 못했다.



경기보다 더 큰 화제를 모은 것은 경기 전 벌어진 ‘발로건 논란’이었다. 미국 공격수 폴라린 발로건은 32강전인 보스니아 헤르체고비나전에서 상대 선수를 밟아 퇴장당했다. 국제축구연맹(FIFA) 규정상 자동으로 1경기 출전정지 징계를 받아야 했고 벨기에전에 나서지 못해야 했다. 그런데 FIFA는 경기 하루 전 돌연 발로건의 징계 효력을 정지한다고 발표했다. 배경에는 트럼프 대통령이 있었다. 트럼프 대통령은 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 전화를 걸어 발로건의 징계를 재검토해달라고 요청했고, 이후 FIFA가 징계를 유예하면서 세계 축구계는 큰 충격에 빠졌다.



트럼프 대통령도 취재진에게 인판티노 회장과 통화한 사실을 인정했다. 그는 “미국 국민 모두가 그 선수가 뛰는 모습을 원했다. 공정한 결정을 요청했을 뿐”이라는 취지로 해명했지만, 축구계에서는 개최국과 정치권의 압력이 FIFA 결정에 영향을 미친 것이라는 비판이 쏟아졌다.



벨기에축구협회는 경기 당일 발로건의 출전 자격에 대해 공식 이의를 제기했지만 FIFA는 이를 즉각 기각했다. 벨기에 루디 가르시아 감독은 경기 전 기자회견에서 발로건의 징계 유예 소식을 듣고 “월드컵에서는 7월5일이 만우절인가 보다”라며 황당하다는 반응을 보이기도 했다.



벨기에는 트럼프의 황당한 꼼수를 경기력으로 잠재웠다. 전반 9분 샤를 더케텔라러가 선제골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 미국은 전반 31분 말리크 틸먼의 프리킥 동점골로 균형을 맞췄다. 그러나 미국의 기쁨은 오래가지 않았다. 불과 2분 뒤 더케텔라러가 헤더로 골망을 흔들며 벨기에가 다시 앞서갔다. 후반에는 미국 골키퍼 맷 프리스의 치명적인 실수가 승부를 갈랐다. 후반 12분 프리스가 페널티박스 밖으로 뛰쳐나와 공을 처리하려다 한스 바나컨에게 공을 빼앗겼고, 바나컨은 빈 골문으로 침착하게 차 넣어 3-1을 만들었다. 후반 추가시간에는 교체 투입된 로멜루 루카쿠가 쐐기골까지 터뜨리며 승부에 마침표를 찍었다. 발로건은 징계 유예 덕분에 크리스티안 풀리시치와 함께 선발 출전했지만 벨기에 수비에 꽁꽁 묶이며 이렇다 할 활약을 보여주지 못했다. 미국은 점유율 52%를 기록하며 공은 더 많이 소유했지만 슈팅은 7개에 그쳤다.



반면 벨기에는 15개 슈팅 가운데 7개를 유효슈팅으로 연결하며 네 골을 뽑아냈다. AFP는 “경기 전 발로건 논란으로 가려졌던 승부는 벨기에의 압도적인 경기력으로 끝났다”고 평가했다. 미국전 7연승을 이어간 벨기에는 포르투갈을 1-0으로 꺾은 스페인과 8강에서 맞붙는다.

