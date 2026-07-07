[속보]경찰청, 장윤기 사건 수사팀장 직위해제…광주광산서장 등 6명 대기발령

경찰청이 7일 장윤기 사건 수사 무마 의혹 등을 받는 광주광산경찰서 수사팀장을 직위 해제하고 서장 등 6명을 대기발령 조치했다.

경찰청은 이날 언론 공지를 통해 장윤기 사건의 수사팀장(강력팀장) 박모 경감을 직위 해제했다고 밝혔다. 경찰은 전날 박 경감을 긴급체포한 뒤 이날 박 경감의 구속영장을 검찰에 신청했다. 박 경감은 장윤기 차량에서 결박 도구인 케이블타이를 증거로 확보하지 않아 유실케 한 혐의(증거인멸)를 받는다.

경찰청은 광주광산경찰서장과 형사과장, 박 경감 소속 팀원 4명 등 6명에 대해서도 대기발령 조치했다고 밝혔다. 광주지검 전담수사팀은 이날 광주광산경찰서 강력범죄수사팀·여성청소년수사팀 사무실, 박 경감을 비롯한 수사관들의 자택 등을 압수수색했다. 검찰의 압수수색 영장에는 공무상 비밀누설, 증거인멸, 증거인멸방조 혐의가 적시된 것으로 전해졌다.

검찰은 경찰이 장윤기의 성폭행 목적을 입증할 핵심 증거를 누락하고, 수사 정보를 장윤기의 아버지인 장모 경감에게 알려주는 과정에 박 경감의 윗선이 개입했을 가능성도 들여다보고 있다. 검찰은 당시 수사팀원들이 장 경감에게 장윤기와 10차례 통화를 연결해 주고 구속영장 신청 계획을 알려준 것에 공무상 비밀누설 혐의를 적용해 수사력을 집중하고 있다.