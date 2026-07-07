LG엔솔, 전기차 캐즘 뚫고 2분기 흑자 전환 성공

1분기 바닥 찍고 영업익 1133억원 미 인플레 감축법 세액공제 효과 ESS 수요 급증 타고 회복세 가속

LG에너지솔루션이 올해 2분기 영업이익 흑자 전환에 성공하며 실적 바닥을 확인하고 본격적인 반등에 나섰다. 글로벌 전기차 시장의 전반적인 수요 둔화(캐즘) 속에서 거둔 성과로, K배터리 업계가 상반기까지의 부진을 딛고 하반기 본격적인 회복 흐름의 신호탄을 쐈다는 평가가 나온다.



LG에너지솔루션은 올해 2분기 연결 기준 매출이 7조5602억원, 영업이익이 1133억원으로 잠정 집계됐다고 7일 발표했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 24.8% 늘었으나 영업이익은 77.0% 감소했다. 그러나 적자를 기록했던 직전 분기인 올해 1분기(영업손실 2078억원)와 비교하면 매출은 15.3% 증가했고, 영업이익은 흑자로 돌아서며 지난해 4분기부터 이어진 적자 고리를 끊어냈다. 특히 분기 매출이 7조원을 넘어선 것은 2023년 4분기 이후 처음이다.



이번 실적 방어의 일등 공신은 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 제도 효과다. LG에너지솔루션이 이번 분기 예상 북미 생산 보조금 효과로 반영한 금액은 2410억원에 달한다.



세액공제 효과를 빼고 본다면 2분기 순수 매출액은 7조3193억원, 영업손실은 1277억원으로 여전히 적자다. 자체 배터리 제조 및 판매 실적만 놓고 보면 영업이익률 -1.7%를 기록하며 터널을 완전히 벗어나지는 못했다.



상반기 누계 실적으로 봐도 매출 14조1152억원으로 지난해에 비해 10.5% 늘었으나, 영업이익은 945억원 손실을 기록해 적자로 전환했다.



그럼에도 유럽과 북미를 중심으로 한 물량 확대와 비용 절감 효과가 나타나면서 실적 개선세는 뚜렷하다. 북미 전기차 시장의 수요 부진과 일부 합작공장(JV)의 일시적 가동 중단이라는 악재 속에서도 유럽 고객들의 중저가 전기차 파우치 배터리 수요 물량이 지속적으로 늘었다. 전기차 고객사의 안정적인 원통형 배터리 수요와 차세대 ‘46시리즈’ 물량 확대도 긍정적인 영향을 미쳤다. 북미 에너지저장장치(ESS) 출하량 증가에 따라 초기 가동(램프업) 비용 부담이 축소된 점도 수익성 개선에 힘을 보탰다는 평가를 받는다.



시장 전문가들은 지난 1분기를 기점으로 최악의 상황은 통과했고 올해 말부터 본격적인 회복세가 가속화할 것으로 전망한다. K배터리 업계는 하반기 반등의 가장 확실한 돌파구를 ESS 시장에서 찾고 있다. 최근 인공지능(AI) 열풍과 글로벌 빅테크 기업들의 데이터센터 증설이 맞물리면서 전 세계적으로 ESS 수요가 본격적으로 폭발하고 있다. 전기차 배터리 수요의 단기적 정체를 고부가가치 ESS 배터리 공급 확대로 다변화해 상쇄하겠다는 전략이다. 특히 북미 지역의 신규 라인 가동으로 ESS 물량 확대가 예상되면서 매출 증가를 견인할 핵심축이 될 것으로 전망된다.



배터리업계 관계자는 “하반기에는 주요 완성차 고객사들의 신차 출시 효과가 대기하고 있고, 빅테크 중심의 AI 데이터센터발 ESS 수요 폭발이 맞물리면서 본격적인 상저하고 모멘텀을 타게 될 것”이라고 내다봤다.

