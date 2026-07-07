[속보]종합특검, ‘계엄 정당화’ 김태효 전 국가안보실 1차장 구속영장 청구

권창영 2차 종합특별검사가 7일 ‘계엄 정당화’ 의혹을 받는 김태효 전 국가안보실 1차장에 대한 신병 확보에 나섰다.

종합특검은 이날 김 전 차장에 대해 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했다. 김 전 차장은 12·3 내란 당시 미국 등의 주요 우방국에 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포가 정당하다는 메시지를 전달하라고 외교부 공무원에게 지시한 혐의를 받는다.

김 전 차장이 전달한 설명자료에는 비상계엄 선포에 대해 ‘자유민주주의 수호를 위한 것’ ‘국회가 탄핵소추와 예산삭감 등으로 행정부를 마비시키고 대한민국 헌법 질서의 실질적 파괴를 기도한 것에 대응해 헌법 테두리 내에서 정치적 시위를 한 것’ ‘윤석열 대통령은 종북 좌파, 반미주의에 대항하고자 하는 입장을 견지하고 있다’고 설명하는 내용이 담겼다.

김 전 차장은 종합특검 조사에서 윤 전 대통령 지시를 인정하면서도 “미친 줄 알았다”며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

종합특검은 신원식 전 국가안보실장에 대해서도 계엄 정당화 메시지에 관여한 혐의를 수사했지만 가담 정도가 상대적으로 가볍다고 판단해 구속영장은 청구하지 않았다.