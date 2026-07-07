유럽 ‘탈미국’ 속도…장거리미사일 독자 개발 추진

영·독 주도…나토서 청사진 공개 사거리 최장 3000㎞ 정밀타격용 실전 배치까진 수십년 소요 예상

미국이 유럽 내 토마호크 미사일 배치 계획을 철회하려는 가운데, 영국 등 유럽 국가들이 독자적 장거리미사일 개발에 나설 것으로 보인다.



영국 텔레그래프는 6일(현지시간) 영국이 미국 무기 의존에서 벗어나기 위한 유럽 장거리미사일 개발 프로젝트를 이끌 예정이라고 보도했다.



이 신문은 외교 소식통들 말을 인용해 이른바 심층정밀타격연합이 7~8일 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구(나토) 정상회의를 계기로 공개될 것이라고 전했다. 영국 외에 독일·우크라이나·프랑스·네덜란드가 참여하는 것으로 알려졌다.



이 구상은 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 주둔 미군 철수를 추진하고 독일에 토마호크 미사일을 배치하려던 계획도 철회하려고 하면서, 안보 공백을 메우기 위한 방안으로 추진력을 얻었다고 텔레그래프는 설명했다.



이들이 목표로 하는 무기체계는 사거리 1000~3000㎞에 정밀타격이 가능한 시스템이다. 적국의 이륙 대기 중인 폭격기나 군수생산시설 타격을 상정한 사거리다. 영국과 독일은 이미 사거리 2000㎞ 이상의 지상 발사 미사일 개발 프로그램을 공동으로 진행 중이며 이번 연합에서 주도적 역할을 맡을 것으로 보인다.



연합은 유럽 독자 방공체계 구축, 정보·정찰위성 확보와 함께 미국 무기 의존 탈피를 위한 3개 핵심 사업 중 하나다. 키어 스타머 영국 총리는 나토 정상회의에서 “그 어느 때보다 유럽적인 나토”를 만들겠다고 공언하고 러시아 위협 대응 의지도 밝힐 것이라고 텔레그래프는 보도했다.



다만 유럽산 장거리미사일이 실전 배치되기까지는 수십년이 걸릴 수 있다고 이 신문은 전했다.



그런 가운데, 독일은 국방비를 대폭 증액하는 내용이 포함된 내년 정부 예산안을 의결했다.



로이터통신에 따르면 프리드리히 메르츠 총리가 이끄는 중도우파 기독민주·기독사회연합과 사회민주당 연립정부는 이날 2027년 총지출을 5554억유로(약 966조원)로 편성한 정부 예산안을 의결했다. 독일 정부는 러시아의 위협과 경기 부진에 대응하기 위해 국방·투자 지출을 대폭 확대하기로 했다. 핵심 국방예산은 올해 822억유로(약 142조원)에서 내년 1090억유로(약 198조원) 안팎으로 32.6% 증가한다. 우크라이나 지원과 기타 안보 지출을 포함하면 독일의 내년 국방·안보 관련 지출은 1301억유로(약 226조원)에 이를 것이라고 로이터가 전했다.

