튀르키예에 ‘F-35’ 판다는 트럼프…실제 인도까진 ‘산 넘어 산’

러시아산 방공 미사일 ‘S-400’ 도입 이유로…트럼프, 7년 전 불허 이스라엘 “중동 균형 무너질 것” 공개 반발…의회 반대 가능성도

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 동맹을 상대로 ‘무기 세일즈’에 나설 것으로 예상되는 가운데, 회의 개최국인 튀르키예에 최신 스텔스 전투기 F-35의 판매를 허용할 예정이라는 보도가 나왔다. 2019년 튀르키예가 러시아산 방공 미사일 시스템을 도입했다는 이유로 F-35 프로그램에 대한 접근을 차단한 지 7년 만이다. 이에 이스라엘은 즉각 반발했다.



뉴욕타임스(NYT)는 6일(현지시간) 트럼프 대통령이 튀르키예 앙카라에서 7~8일 개최되는 나토 정상회의에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령에게 F-35 판매 허용 의사를 공식 전달할 것이라고 미 정부 고위 관계자들의 말을 인용해 보도했다. 이 관계자들은 양국이 수주간 물밑 협상을 벌인 끝에 교착 상태를 풀어냈다고 전했다. 트럼프 대통령은 앞서 지난달 에르도안 대통령을 “기쁘게 할 선물”을 준비했다고 밝힌 바 있다.



F-35는 스텔스 기능을 갖춘 최첨단 전투기다. 튀르키예는 F-35 100대 도입을 앞두고 있던 2019년 미국으로부터 판매를 거부당했다. 튀르키예가 러시아산 방공 미사일 시스템 S-400 도입을 결정했기 때문이다. 트럼프 1기 행정부는 튀르키예의 S-400 활용이 F-35의 스텔스 특성과 운용 데이터를 러시아에 노출시킬 수 있다고 판단했다. 에르도안 대통령은 당시 “강도나 마찬가지”라며 미국을 맹비난했다.



다만 이 전투기들이 실제로 튀르키예에 넘어가기까지는 난관이 예상된다. NYT는 2020년 미 의회가 튀르키예의 S-400 미보유가 확인되지 않는 한 F-35 판매를 금지하는 법률을 제정했다는 점을 짚으며 “의회의 반대에 직면할 가능성이 있다”고 지적했다. 미 행정부 관계자는 이를 해결하기 위한 방안으로 튀르키예가 보유한 S-400을 제3국에 넘기는 안을 검토 중이라고 NYT에 말했다.



NYT는 “F-35의 실제 인도 시점은 불확실하다. 참모들조차 트럼프 대통령이 언제든 생각을 바꿀 수 있다고 본다”며 그의 예측 불가능한 성정 역시 앞을 내다보기 어렵게 만드는 요인이라고 전했다.



중동 내 유일한 5세대 F-35 보유국인 이스라엘은 거세게 반발했다. 이스라엘은 이 전투기 등을 통해 주변국을 압도하는 군사 우위를 유지해왔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “튀르키예가 F-35 전투기나 전투기 엔진을 갖게 된다면 중동의 힘의 균형이 무너진다”며 반대 의사를 밝혔다.



중동 패권을 두고 경쟁해온 튀르키예·이스라엘 양국 관계는 최근 수년간 최악으로 치닫고 있다. 미·이란 전쟁이 한창이던 지난 4월 튀르키예 외교부가 “네타냐후 총리는 현대의 히틀러”라고 비난하는가 하면, 튀르키예 장관이 예루살렘을 자국이 통제해야 한다는 취지의 발언을 해 이스라엘의 거센 반발을 사기도 했다.



아직 목소리를 내고 있지 않지만 중동의 다른 주변국들도 상황을 예의 주시하는 분위기다. 아랍에미리트연합(UAE)은 2021년 F-35 도입을 추진했다가 미국의 까다로운 보안 조건 등에 반발해 협상을 중단한 바 있다. 사우디아라비아는 F-35 48대 구입을 두고 미국과 협상을 진행 중이다.

