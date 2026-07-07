부산 광안대교도 평일 출퇴근 시간 통행료 면제

오전 6~9시, 오후 6~8시 적용

부산시는 8일부터 평일 출퇴근 시간대 광안대교를 이용하는 모든 차량의 요금을 면제한다고 7일 밝혔다.



이는 부산시의회가 지난달 ‘부산광역시 유료도로 통행료 징수 등에 관한 조례 일부개정조례안’을 통과시킨 데 따른 조처다.



광안대교 요금 면제 적용 시간대는 오전 6~9시, 오후 6~8시다. 이번 통행료 무료화는 별도 절차 없이 평일 출퇴근 시간대 톨게이트를 통과하는 모든 차량에 적용된다. 다만 토요일과 공휴일에는 적용되지 않는다.



적용 시간대가 아닌 경우 광안대교를 이용하는 차량에는 기존과 같은 500~1500원이 부과된다.



부산시는 통행료 면제로 차량이 몰릴 것에 대비해 차량 소통상황 모니터링을 대폭 강화한다. 불필요한 갓길 정차나 과도한 서행 등 혼잡을 유발하는 행위를 계도하고, 필요하면 해당 차량에 통행료를 부과하는 방안 등도 검토 중이다.



부산시는 광안대교 통행료와 관련해 2018년부터 출퇴근 시간 할인율을 기존 20%에서 50%로 높이고, 지난해 5월부터는 할인 적용 시간대를 오전 7시에서 6시로 앞당겼다. 다만 이 같은 조치에도 을숙도대교와 산성터널이 출퇴근 시간 무료라는 점 때문에 일각에서는 형평성 논란이 제기됐다.



임경모 부산시 도시혁신균형실장은 “출퇴근 노동자의 교통비 부담 완화는 물론, 부산시 유료도로 운영 정책의 일관성과 형평성도 한층 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.

