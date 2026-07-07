개항 25년3개월 만에…인천공항 누적여객 10억명 돌파

세계 주요 공항 중 최단 기록 하루 평균 10만8000명 이용 일·중·미 노선 순으로 많아

인천공항이 개항 25년 만에 누적여객 10억명을 달성했다. 인천국제공항공사는 2001년 3월29일 개항한 인천공항이 25년3개월 만에 누적여객 10억명을 돌파했다고 7일 밝혔다.



누적여객 10억명은 하루 평균 10만8000명, 1시간에 4513명, 1분에 75명이 인천공항을 이용한 셈이다. 전 세계 인구(83억명) 8명 중 1명이 찾고, 우리나라 국민(5169만명)은 1명이 19차례에 걸쳐 인천공항을 다녀간 것이다.



개항 25년여 만에 달성한 누적여객 10억명은 전 세계 주요 허브공항 중 가장 빠른 기록이다. 독일 뮌헨공항은 33년10개월, 싱가포르 창이공항은 35년5개월, 일본 나리타공항은 39년3개월, 아랍에미리트연합 두바이공항은 58년2개월 만에 달성했다.



인천공항에서 여객이 가장 많았던 날은 지난 2월14일로, 24만7104명이다. 가장 적었던 날은 코로나19 사태 기간인 2021년 4월19일, 2539명이다.



국가별 누적여객은 일본 노선이 2억479만명으로 가장 많았다. 이어 중국 1억8537만명, 미국 8610만명, 베트남 6707만명, 태국 5925만명, 필리핀 5354만명, 홍콩 5062만명, 대만 3727만명 등의 순이다. 도시별로는 인천~나리타 노선 이용객이 6074만명으로 가장 많다. 그다음은 홍콩 5062만명, 간사이 4811만명, 방콕 4499만명, 타이베이 3232만명 순이다.



여객을 가장 많이 운송한 항공사는 대한항공으로, 이용객이 3억915만명이나 됐다. 이어 아시아나항공 2억811만명, 제주항공 4831만명, 진에어 3796만명, 티웨이항공 2777만명, 중국동방항공 2545만명, 중국남방항공 2476만명, 캐세이퍼시픽 1995만명, 중국국제항공 1798만명 등이었다.



인천공항은 지난해 국제여객 7407만명에 국제화물 295만t을 기록해 국제공항협의회(ACI) 기준 세계 3위 공항으로 도약했다. 인천공항에는 현재 101개 항공사가 53개국 183개 도시를 연결하고 있다.

