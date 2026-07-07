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“배재고 주홍글씨 바라지 않아”…사과받은 광주일고, 선처 호소

입력 2026.07.07 21:10

수정 2026.07.07 21:11

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징계 재심 신청 마감 하루 앞두고

교장 “새출발 가능하도록 지혜를”

학생들도 “6개월 출전정지 과해”

5·18민주화운동 조롱 응원으로 6개월 출전 정지 징계를 받은 서울 배재고 야구부와 관련해 광주제일고(광주일고) 학생·교장·총동창회가 선처를 호소했다. 학생 처벌보다 반성과 재발 방지로 이어지는 교육적 회복에 무게를 둬야 한다는 취지에서다.

광주일고는 7일 교내 광주학생독립운동기념역사관에서 기자회견을 열고 대한야구소프트볼협회와 야구 관계자들에게 배재고 야구부가 다시 경기장에 설 수 있도록 해달라고 밝혔다.

이규연 교장은 “고등학교 야구 경기장은 치열한 승부의 장이지만 동시에 교육의 장”이라며 “배재고 학생들이 경기장에서 새롭게 출발할 수 있도록 협회와 야구 관계자들이 지혜를 모아야 한다”고 말했다. 전날 광주일고를 찾아 사과한 배재고 학생과 교직원, 학부모, 총동창회에는 마음의 짐을 내려놓고 일상에 복귀하길 바란다는 뜻도 전했다.

홍경표 총동창회장도 “교육의 참된 의미와 스포츠맨십의 본질을 되살려, 이들을 넓은 관용으로 품어 안고자 한다”며 “잘못을 깊이 뉘우치고 진심으로 용서를 구한 학생들의 가슴에 주홍글씨를 새기는 일은 우리가 바라는 길이 결코 아니다”라고 말했다. 그러면서 사회적 혐오 문화 근절과 지도자·학교·교육청의 책임, 학생들의 재발 방지 교육, 법정 국가기념일 조롱 행위에 대한 제도적 규제 등을 요구했다.

조윤채 야구부 감독은 “징계를 이렇다 저렇다 말할 수는 없지만, 다시 야구를 할 수 있게 어른으로서 따뜻하게 안아줬으면 하는 마음”이라고 말했다. 야구부 학생들도 배재고 징계가 무겁다는 의견을 냈다. 조 감독은 “선수들은 청룡기 정도, 그냥 몰수패 이 정도로 생각했는데 징계가 너무 과한 것 같다고 말했다”고 전했다.

한편 서울시교육청은 이날 배재고 야구부 징계에 대한 재심 신청을 논의하고 있다고 밝혔다. 재심 신청은 징계 의결이 통보된 때로부터 7일 이내에 가능하다. 배재고 야구부 재심 신청 마감일은 8일이다.

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