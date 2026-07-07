‘장윤기 부실수사 의혹’ 경찰 윗선 개입 있었나…검·경 ‘동시수사’

경찰, 수사팀장 구속영장 신청…검찰은 광주 광산경찰서 등 압수수색

지난 5월 광주에서 귀가 중이던 여고생을 살해한 장윤기 사건과 관련해 경찰의 부실수사 의혹을 규명하고자 검찰과 경찰이 동시에 수사를 벌이고 있다. 7일 검찰은 압수수색에 나섰고, 경찰 특별수사팀은 장씨 사건을 수사한 팀장에 대해 구속영장을 신청했다.



광주지검은 이날 광주 광산경찰서 형사과 사무실과 박모 경감 주거지 등에 수사관을 보내 압수수색을 벌였다. 박 경감은 장씨 사건을 담당했던 광산경찰서 수사팀장이다. 광주경찰청은 전날 박 경감을 증거인멸 혐의로 긴급체포했다. 박 경감은 장씨 차 안에 있던 케이블타이를 증거물로 압수하지 않은 혐의를 받는다. 케이블타이는 장씨가 피해자를 차량으로 끌고 가려 할 때 사용했을 가능성이 있다.



해당 수사팀은 또 장씨 구속 직후 현직 경찰 간부인 장씨 아버지에게 그의 원룸 주소와 현관문 비밀번호를 알려줬다. 장씨 아버지는 이튿날 원룸에 들어가 장씨가 쓰던 성인인형(리얼돌)을 훼손한 것으로 알려졌다.



경찰 국가수사본부가 편성한 ‘광주광산서 살인사건 관련 진상규명 특별수사팀’은 이날 박 경감에 대해 구속영장을 신청했다. 경찰은 영장신청서에 박 경감이 장씨 차량에서 케이블타이를 증거로 확보하지 않아 유실케 했다는 증거인멸 혐의만 적시한 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “박 경감의 윗선 개입이나 지시가 있었을 가능성 등도 열어두고 원점에서 수사해나갈 계획”이라고 말했다. 경찰청은 박 경감을 직위해제하고 서장 등 6명을 대기발령 조치했다.



장씨는 지난 5월5일 광주 광산구의 한 고등학교 앞 인도에서 귀가하던 이채원양(17)을 자신의 차량으로 끌고 가려다 흉기로 살해한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 이를 막으려던 남고생을 다치게 한 혐의도 받고 있다. 경찰은 장씨를 살인과 살인미수 혐의로 검찰에 넘겼다. 검찰은 보완수사를 거쳐 장씨가 성폭행을 목적으로 피해자를 납치하려 했다고 보고 성폭력처벌법상 강간 등 혐의를 추가했다.

