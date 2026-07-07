‘공급망 문제’ 과제 받아든 한화오션

캐나다 잠수함 사업 수주 ‘불발’…독일 TKMS 선정 “도약할 길, 반드시 찾겠다” 밝혀

캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주 경쟁에서 밀린 한화오션이 “도약할 수 있는 길을 반드시 찾겠다”고 밝혔다. 한화오션은 7일 입장문을 내고 “정부의 전폭적인 지원과 우리 잠수함의 뛰어난 성능, 해군의 성공적인 잠수함 운용 경험을 바탕으로 수주에 혼신의 노력을 기울였지만 나토(북대서양조약기구) 동맹의 벽을 넘어서지 못했다”고 밝혔다. 이어 “이번 수주 경쟁을 통해 확인된 과제들을 면밀히 분석해 확실한 대안을 강구하고 ‘K해양방산’이 글로벌 시장에서 더욱 도약할 수 있는 길을 반드시 찾겠다”고 강조했다.



방산업계에선 결국 희비는 공급망에서 갈렸다고 보는 시각이 다수다. 가디언 등 외신에 따르면 캐나다 정부는 최종적으로 나토와의 연계성과 함께 공급망 안정성을 고려한 것으로 알려졌다.



실제로 TKMS는 캐나다가 향후 독일과 같은 잠수함 플랫폼을 기반으로 북극해와 북대서양에서 공동 운용체계를 구축할 수 있다는 점을 강조했다. TKMS는 현지 방산 공급망과의 시스템 결속과 기술 이전 메시지에 집중한 전략도 펼쳤다. 수주전 일환으로 캐나다를 방문했던 한 정부 인사는 “캐나다 정부가 한국의 잠수함 건조 기술은 인정하지만 공급망에 대해선 의문을 가지고 있다는 느낌을 받았다”고 말했다.



정부와 기업이 합심해 ‘패키지’ 지원에 더 힘을 쏟아야 한다는 목소리도 나온다. 단순히 무기 판매에 그치지 않고 종합적인 경제 지원이 이뤄져야 한다는 의미다. 최기일 상지대 군사학과 교수는 “산업 협력을 중심으로 한 패키지 방식의 방산 수출 전략이 앞으로도 여전히 유효할 것”이라며 “정부와 업계가 원팀이 돼야 K방산 발전이 가능하다”고 말했다.

