한병도 “올림픽공원 투표지 247만장 재검표 추진 검토”

여당, 국조특위 위원장 주장 수용 절차·방식 등 논의 구체화 전망

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 7일 “올림픽공원 핸드볼 경기장 개표소에 남은 투표용지 재검표 추진을 적극 검토하겠다”고 말했다. 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회에서 여야 간 재검표 절차 등에 관한 논의를 진행할 것으로 보인다.



한 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “민주당은 올림픽공원 핸드볼 경기장 개표소에 남은 투표용지 247만장에 대한 재검표와 수개표를 여야 협의를 통해 국조특위에서 추진하는 방안을 적극 검토하겠다”고 말했다.



한 원내대표는 “중요한 것은 국민 참정권 침해의 진상을 밝히고, 책임자 처벌로 선거사무에 대한 국민 신뢰를 회복하는 일”이라며 “투표지 인쇄 물량 축소 과정과 의사결정 체계, 선거 당일 지휘 체계를 면밀히 점검해 사태의 실체를 규명하고 책임 소재를 명확히 밝히겠다”고 했다.



재검표는 윤상현 국조특위 위원장(국민의힘)이 투표지 공개 재검표를 적극 주장하면서 논의가 구체화하고 있다. 윤 위원장은 이날 회의에서 “공개적이고 투명한 재검표 절차, 여러 방식 등을 여야 간사 간 협의하겠다”고 밝혔다.



현재 잠실 개표소에 보관된 투표지는 서울시장 선거 37만장, 송파구의회 마선거구 의원 25만장 등 총 247만장이다. 이들 투표지는 경기장 외부에서 진행되는 봉쇄 시위로 송파구 전역의 투표함 약 380개와 함께 반출되지 못한 채 그대로 남아있다.



위철환 중앙선관위원장 직무대행은 국조특위 회의에서 재검표에 대해 신중한 입장을 밝혔다. 위 직무대행은 “일본의 조그마한 마을에서 세 번의 법적 절차로 재검표를 했는데도 그때마다 수가 달랐다”며 “좋은 목적으로 (재검표를) 했는데 결과적으로 더 안 좋은 결과가 나올까 우려스럽다”고 밝혔다. 그는 다만 “위원회에서 결정하면 적극 협조하겠다”고 말했다.



김남희 민주당 의원은 이에 대해 “후폭풍이나 검증을 두려워해서는 안 된다”며 “국민적 신뢰를 얻기 위해 재검표 과정을 거쳐야 한다”고 말했다.

