정청래 “총리 때 ‘당대표 로망’ 발언이 자기 정치” 김민석 직격

전날 김 의원의 비판 발언에 역공 당대표 시절 탕평 인사 등 거론도 김 “당정 조율 부족 등 지적한 것” 고민정 “세력 교체” 출사표 ‘4파전’

더불어민주당 대표를 지낸 정청래 의원이 7일 김민석 의원이 국무총리 재임 시절 “당대표가 로망”이라고 말한 것을 두고 “대표적 자기 정치 사례”라고 말했다. 전날 김 의원이 자신을 향해 대표 시절 자기 정치를 했다고 비판하자 되받은 것이다. 친문재인(친문)계인 고민정 의원도 당대표 출마 계획을 밝히면서 전당대회는 4파전으로 치러질 것으로 전망된다.



정 의원은 이날 SNS에 “국정에만 전념해야 할 정부 측 고위 관료(인) 현직 국무총리가 TPO(시간·장소·상황)에 맞지 않게 ‘당대표 로망’ 발언을 함으로써 평지풍파를 일으킨 것이 대표적 자기 정치 사례”라고 적었다.



김 의원은 올해 초 한 유튜브채널 인터뷰에서 “민주당의 당대표는 굉장히 자랑스러운 일이기 때문에 당연히 로망은 있다”고 말한 바 있다. 그는 전날 당대표 출마 선언에서 정 의원을 향해 “지난 1년간 자기 정치의 폐해가 당과 당정 협력을 혼선에 빠뜨렸다”고 비판했다.



정 의원은 “(자기 정치라는) 모호한 관념을 들고 와 상대방을 공격하는 것 자체가 부정확할뿐더러 옳지도 않다”며 “자기 정치를 하고 있다고 공격하면서 정작 본인도 자기 정치를 하는 것”이라고 말했다. 정 의원은 자신이 자기 정치를 하지 않은 근거로 당대표 취임 후 당직 인선에 탕평책을 썼고, 재임 기간 언론 지면 단독 인터뷰도 하지 않았다고 주장했다. 그는 또 6·3 지방선거 때 자기 사람을 꽂지 않고 1인1표제를 추진한 것, 조국혁신당과 합당을 추진한 것도 자신이 자기 정치를 하지 않은 근거라고 밝혔다.



김 의원은 즉각 반박했다. 그는 기자들과 만나 “(저는) 합당 문제, 검찰개혁, 공천과 선거 지휘와 관련한 여러 부족함, 토론과 숙의 부족, 당정 조율 부족을 (정 의원의) 자기 정치라 지적했다”며 “정 의원은 제가 딱 한 번 이야기한 당대표가 오랜 로망이었다는 걸 자기 정치라고 해서, 두 가지 중 어떤 게 진짜로 우리 당의 어려움을 가져온 자기 정치의 폐해인지 토론하고 평가할 시간”이라고 말했다.



김민석·송영길·정청래 의원 간 3파전으로 예상됐던 전당대회는 고 의원이 당대표 출마를 결정하면서 4파전으로 치러질 것으로 보인다. 고 의원은 이날 기자와 통화하며 “청년과 2030세대에 포커스를 맞추고, 당의 주도 세력도 교체가 필요하다고 이야기할 계획”이라고 말했다. 고 의원은 문재인 정부 청와대 대변인을 맡으며 정계에 입문했다. 21대와 22대 총선 서울 광진을에서 연이어 당선됐다.

