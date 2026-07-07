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에르도안 만난 트럼프 “튀르키예에 F-35 판매 고려”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 튀르키예에 F-35 전투기를 판매하는 방안을 고려하겠다고 7일 밝혔다.

로이터, 리아노보스티 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오후 북대서양조약기구 정상회의 참석차 튀르키예 수도 앙카라에 도착한 직후 F-35와 관련해 "이것이 우리가 내리려는 결정"이라며 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 "튀르키예는 여러 면에서 우리가 생각하는 다른 나라들보다 훨씬 충실했으며, 따라서 이는 분명히 좋은 계획으로 여겨진다"며 " 단연 최고의 전투기로, 우리는 분명히 다시 한번 고려할 것"이라고 말했다.

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에르도안 만난 트럼프 “튀르키예에 F-35 판매 고려”

입력 2026.07.07 23:01

  • 조형국 기자

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레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열리는 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석차 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령을 앙카라 공항에서 맞이하고 있다. 로이터연합뉴스

레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열리는 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석차 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령을 앙카라 공항에서 맞이하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 튀르키예에 F-35 전투기를 판매하는 방안을 고려하겠다고 7일(현지시간) 밝혔다.

로이터, 리아노보스티 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오후 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석차 튀르키예 수도 앙카라에 도착한 직후 F-35와 관련해 “이것이 우리가 내리려는 결정”이라며 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 “튀르키예는 여러 면에서 우리가 생각하는 다른 나라들보다 훨씬 충실했으며, 따라서 이는 분명히 좋은 계획으로 여겨진다”며 “(F-35는) 단연 최고의 전투기로, 우리는 분명히 다시 한번 (판매 방안을) 고려할 것”이라고 말했다.

그는 “나토에 매우 실망했으며, 솔직히 말해 (정상회의가) 내 친구가 매우 강력한 지도자로 있는 튀르키예에서 개최되지 않았다면 내가 참석하지 않았을 수 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 튀르키예항공우주산업(TUSAS)이 개발하는 5세대 전투기 칸(Kaan)에 들어갈 엔진에 대해서도 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 의논할 것이라고 했다.

에르도안 대통령은 이에 대해 “F-35 사안은 새롭지 않다”며 “우리는 전투기 5대를 약속받았다”고 말했다. 또 “이 약속이 지도자들의 정상회의에서 긍정적인 방향으로 진행되기를 바란다”며 기대감을 드러냈다.

튀르키예에 ‘F-35’ 판다는 트럼프…실제 인도까진 ‘산 넘어 산’

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 동맹을 상대로 ‘무기 세일즈’에 나설 것으로 예상되는 가운데, 회의 개최국인 튀르키예에 최신 스텔스 전투기 F-35의 판매를 허용할 예정이라는 보도가 나왔다. 2019년 튀르키예가 러시아산 방공 미사일 시스템을 도입했다는 이유로 F-35 프로그램에 대한 접근을 차단한 지 7년 만이다. 이...

https://www.khan.co.kr/article/202607072055015

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