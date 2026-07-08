창간 80주년 경향신문

이 대통령 “한·나토 ‘조달 기본협정’ 협상 개시…한국 방산기업 나토 진출 기반 마련”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

튀르키예를 방문 중인 이재명 대통령은 8일 북대서양조약기구와 군수·방산 조달 계약에 필요한 행정적 절차를 마련하는 '한·나토 조달 기본협정' 협상을 개시했다고 밝혔다.

청와대는 협정이 체결된다면 연간 15조원 규모의 나토 공동 방산 조달 시장에 한국 방산기업들이 입찰하는 제도적 기반이 마련될 것으로 기대했다.

이재명 대통령은 이날 튀르키예 앙카라에서 열린 나토 방산 포럼 기조연설을 마친 뒤 엑스에 "이번에 협상을 개시한 한·나토 조달 기본 협정은 우리 방산기업들이 나토 방산시장으로 더 넓게 나아갈 수 있는 든든한 기반이 될 것"이라며 "세계 최고 수준의 기술력과 경쟁력을 갖춘 우리 기업들이 더 큰 무대에서 마음껏 역량을 펼치고, 새로운 성장의 기회를 만들어가길 기대한다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령 “한·나토 ‘조달 기본협정’ 협상 개시…한국 방산기업 나토 진출 기반 마련”

입력 2026.07.08 04:51

수정 2026.07.08 05:06

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

“우크라이나에 1억달러 규모 포괄지원…살상무기 지원 제외”

이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 열린 나토 사무총장-IP4 소인수 회담에 참석해 있다. 이 대통령을 비롯해 마르크 뤼터 나토 사무총장, 고이즈미 신지로 일본 방위상, 팻 콘로이 호주 방위산업부 장관, 크리스 펜크 뉴질랜드 국방장관 등이 참석했다. IP4는 나토 가맹국은 아니지만, 나토와 협력 관계에 있는 한국·일본·뉴질랜드·호주 등 4개국을 지칭한다. 공동취재단 제공

이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 열린 나토 사무총장-IP4 소인수 회담에 참석해 있다. 이 대통령을 비롯해 마르크 뤼터 나토 사무총장, 고이즈미 신지로 일본 방위상, 팻 콘로이 호주 방위산업부 장관, 크리스 펜크 뉴질랜드 국방장관 등이 참석했다. IP4는 나토 가맹국은 아니지만, 나토와 협력 관계에 있는 한국·일본·뉴질랜드·호주 등 4개국을 지칭한다. 공동취재단 제공

튀르키예를 방문 중인 이재명 대통령은 8일 북대서양조약기구(나토)와 군수·방산 조달 계약에 필요한 행정적 절차를 마련하는 ‘한·나토 조달 기본협정’ 협상을 개시했다고 밝혔다. 청와대는 협정이 체결되면 연간 15조원 규모의 나토 방산 공동조달 시장에 한국 방산기업들이 입찰할 제도적 기반이 마련될 것으로 기대했다. 한국은 우크라이나에 1억달러 규모의 포괄적 지원을 약속했다.

이재명 대통령은 이날 튀르키예 앙카라에서 열린 나토 방산 포럼 기조연설을 마친 뒤 엑스에 “이번에 협상을 개시한 한·나토 조달 기본 협정은 우리 방산기업들이 나토 방산시장으로 더 넓게 나아갈 수 있는 든든한 기반이 될 것”이라며 “세계 최고 수준의 기술력과 경쟁력을 갖춘 우리 기업들이 더 큰 무대에서 마음껏 역량을 펼치고, 새로운 성장의 기회를 만들어가길 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령과 마르크 뤼터 나토 사무총장은 이날 앙카라에서 면담을 통해 한·나토 조달 기본협정 체결을 위한 협상을 개시하기로 했다. 협정은 나토와 파트너국 간의 군수·방산 협력과 조달 계약에 필요한 법적·행정적 사항을 규정한다.

위성락 국가안보실장은 이날 앙카라 현지 브리핑에서 “협정이 체결되면 연 15조원으로 예상되는 나토 공동조달 시장에 우리 기업들이 참여할 수 있는 제도적 기반이 마련될 것”이라며 “세계 최대 규모의 나토 방산시장 진출과 나토와의 견고한 방산 공급망 구축을 위한 발판을 확보했다”고 말했다.

청와대 고위 관계자는 “지금까지는 개별 국가와 양자 협력을 해왔다면, 나토 전체와 조달협정이 체결되면 나토 회원국 전반과 공동 조달하거나 방산 협력 체계에 참여할 수 있는 통로가 확대된다”며 “가급적 조속히 타결하도록 노력하겠다”고 말했다.

한국은 나토 동맹국들이 장비·물자 역량을 공동 개발하는 다국적 협력 사업 중 기존의 옵저버로 참여해 온 탄약 우주 사업에 더해 방산 원자재 사업에 옵저버로 새로 참여하기로 했다. 위 실장은 “탄약과 방산 원자재 사업 참여는 한·나토 간 무기 체계 간 상호 운용성을 강화해 우리 기업의 나토 방산시장 진출 기반을 넓히고, 우리 군수품의 안정적인 조달 여건을 만드는 데도 기여할 것”이라고 했다.

한국은 우크라이나에 1억달러 규모의 포괄적 지원도 약속했다. 청와대 고위 관계자는 간접적인 방식으로 우크라이나 측에 살상 무기를 지원하게 될 가능성과 관련해 “우크라이나 지원에 대한 우리의 입장은 기존과 변함이 없다”며 “구체적인 지원 내역은 확정하지 않았지만 살상무기는 제외하고 여타 영역에서 지속적인 지원을 해나갈 것”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글