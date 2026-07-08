이 대통령, 나토 정상회의서 ‘방산 파트너십 2.0’ 제안…“무기거래 넘어 공동개발·생산하자”

이재명 대통령은 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 무기 거래를 넘어 공동 개발·생산으로 협력을 확대하는 ‘방위산업 파트너십 2.0’ 구상을 제안했다. 취임 후 처음 참석한 나토 무대에서 세계 최대 방산시장인 나토 회원국들을 상대로 방산 협력 고도화에 나선 것이다.

이 대통령은 이날 앙카라에서 열린 나토 방산 포럼 제4세션 발제에서 “단순히 무기체계를 거래하는 현재의 방산 협력을 넘어 무기체계를 함께 연구하고 함께 생산하며 함께 운용하는 ‘한·나토 방위산업 파트너십 2.0’으로 격상해 나가기를 제안한다”고 밝혔다.

이 대통령은 한국이 나토의 방산 협력 파트너가 될 수 있는 이유로 “어떠한 상황에도 공급이 끊기지 않으리라는 확신, 핵심 기술이 반드시 안전하게 지켜지리라는 믿음 없이 진정한 연대와 협력은 존재할 수 없다”며 “대한민국은 그 신뢰의 조건을 갖추고 있다”고 말했다.

이 대통령은 “신뢰할 수 있는 파트너인 대한민국의 안정적인 생산 역량과 검증된 기술력이 나토의 오랜 노하우와 합쳐진다면 양측의 안보 역량은 지금보다 훨씬 강화될 것”이라며 “국제에너지기구 회원국들이 전략 비축유를 공동 관리하며 에너지 위기에 함께 대응하듯, 방위산업에서도 이러한 지혜가 발휘되는 방안을 함께 만들어 가길 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 방위산업 파트너십 2.0 달성을 위한 첫 단계로 첨단기술 공동 연구개발 확대를 제안했다. 그는 “우리가 함께 연구 개발하는 과정은 기술의 표준을 일치시키고 혁신의 방향을 공유하는 가장 확실한 방법”이라며 “한국이 참여하는 나토의 탄약, 우주 분야 협력 프로그램처럼 더 많은 공동연구 프로그램을 기획하고 추진해 나가기를 희망한다”고 말했다.

이 대통령의 제안에 따라 한국과 나토 간 안보 협력의 범위는 재래식 무기 분야를 넘어 앞으로는 드론이나 우주 등 미래전 핵심 기술 교류와 공동 개발 등으로까지 확대될 것으로 전망된다.

나토 방산 포럼은 나토 동맹국과 파트너국 정부를 비롯해 방산업계, 금융권 고위 인사 1000여명이 참석하는 대규모 행사로, 지난해부터 나토 정상회담의 공식 일정에 포함돼 개최되고 있다. 나토는 회원국이 지출하는 국방비가 전 세계 국방비의 약 55%를 차지하는 세계 최대 규모의 방산 시장이다.

강유정 청와대 수석대변인은 “이번 포럼은 나토 동맹국과 파트너국의 방위사업 투자 의지를 대외적으로 알리고, 금융기관의 방위산업에 대한 투자 확대와 국가 간·기업 간 협력을 유도해 방위력과 억지력을 강화하는 것을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.

방산 포럼에 앞서 이 대통령은 이날 앙카라에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 만나 한·나토 협력 강화 방안을 논의하는 것으로 공식 순방 일정을 시작했다.

이 대통령은 이날 출국길에 엑스를 통해 뤼터 사무총장이 최근 한국의 방위산업 기반을 ‘환상적’이라고 평가했다는 사실을 거론하며 “전쟁의 폐허를 딛고 나라를 지키기 위해 흘린 수많은 땀방울이 오늘날 세계가 인정하는 경쟁력이 됐다는 것이 참으로 자랑스럽다”고 밝혔다. 이 대통령의 나토 정상회의 참석은 뤼터 사무총장의 초청으로 성사됐다.

이 대통령은 이어 일본·호주·뉴질랜드 등 인도·태평양 파트너 4개국(IP4) 대표들과 뤼터 사무총장을 만나 안보 협력 강화 방안을 협의했다.

이날 저녁 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 부부가 앙카라 대통령궁에서 주최한 공식 환영 만찬에 참석해 나토 회원국 정상들과 친교의 시간을 보냈다.

이 대통령은 오는 8일에는 방산을 비롯한 경제·안보 협력 수요가 있는 나토 회원국 정상들과 잇달아 양자 정상회담을 할 계획이다.

8일까지 열리는 나토 정상회의 일정을 마친 뒤 이 대통령은 9일부터 11일까지 몽골을 국빈 방문한다. 이 대통령은 9일 몽골 울란바토르에서 오흐나 후렐수흐 대통령과 정상회담을 할 예정이다. 한국 대통령의 몽골 국빈 방문은 15년 만이다.