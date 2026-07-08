[단독]‘통일자금’ 핑계로 1억원대 사기…검찰, 보완수사 요구 3차례 끝에 기소

검찰이 ‘한반도 통일자금’이라고 속여 1억원대 사기를 친 민간단체 간부들을 재판에 넘겼다. 당초 공범은 경찰에서 무혐의 처분을 받았지만, 검찰의 네차례 재수사 요청과 보완수사 요구를 거쳐 기소됐다.

7일 경향신문 취재 결과 춘천지검 원주지청 형사2부(부장검사 신영삼)는 지난달 26일 형법상 사기 혐의로 ‘한반도회복협의회’의 총재 박모씨를 불구속 기소하고, 사무총장 송모씨를 구속 기소했다. 한반도회복협의회는 통일부에 통일 관련 비영리 민간단체로 등록되지 않았다.

이들은 2022년 6월 피해자에게 “곧 국가와 민족을 위해 쓰일 통일자금이 미국에서 들어온다. 마중물이 되는 돈을 빌려주면 한달 뒤에 원금에 이자 2%를 쳐서 돌려주겠다”고 속여 1억955만원을 챙긴 혐의를 받는다.

경찰은 지난해 7월 송씨의 사기 혐의만 인정해 검찰에 송치하고 박씨는 공모한 증거가 없다며 불송치 결정했다. 검찰은 같은 해 8월 경찰에 송씨에 대해선 보완수사를 요구하고, 박씨에 대해선 재수사를 요청했다. 두 사람의 역할에 대한 피해자의 구체적 진술을 듣고, 한반도회복협의회의 자금 지출 내역과 결재권자를 확인해야 한다는 취지였다.

경찰은 지난해 11월 재·보완수사 과정에서 피해자에게 ‘송씨는 직접적인 사기, 박씨는 결재권자 역할’이라는 진술을 받았다. 검찰은 그해 12월 2차 보완수사를 요구했다. 박씨 휴대전화에 대한 압수영장을 신청해 텔레그램 대화 내역을 확보하고, 박씨가 출석 조사를 거부한다면 체포영장을 신청하라는 취지였다.

경찰은 지난 3월 압수한 박씨 휴대전화에서 범행과 관련된 텔레그램 대화를 발견했고 ‘피해자에게 받은 돈을 송씨와 함께 썼다’고 박씨가 인정하는 진술도 확보했다. 검찰은 4월 세번째 보완수사를 요구했다. 송씨를 직접 조사해 박씨와의 공모 관계를 명확하게 특정하라는 취지였다. 송씨가 계속 경찰 조사를 거부하자 검찰은 법원에 체포영장을 청구해 발부받았다. 송씨는 지난달 1일 구속됐다.

검찰은 지난달 8일 송씨와 박씨를 송치받아 26일 재판에 넘겼다.