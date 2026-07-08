미, 호르무즈 유조선 피격에 이란 공습·원유 수출 금지···위태로운 MOU

미국이 호르무즈 해협에서 벌어진 유조선 피격을 문제 삼아 이란 남부 지역을 공습하고, 이란산 원유 판매 허가를 철회했다. 그렇지 않아도 취약한 종전 양해각서(MOU) 휴전 협정이 더욱 흔들릴 수 있다는 우려가 나온다.

미 중부사령부는 7일(현지시간) 성명을 통해 이란에 대한 공습을 시작했다고 밝혔다. 중부사령부는 “이란이 호르무즈 해협을 통과하던 3척의 상선을 공격한 것에 무거운 대가를 치르게 하겠다”면서 “이란의 공격은 부당하고 위험하며, 휴전 협정을 명백히 위반한 것”이라고 밝혔다. 이란 국영언론은 케슘 섬과 반다르 아바스, 시리크 지역에서 폭발음이 들렸다고 보도했다.

앞서 영국 해상무역기구는 이날 호르무즈 해협을 통과하던 유조선 3척이 발사체의 공격을 받았다고 밝혔다. 이는 4월 말 이후 하루 동안 발생한 공격 중 가장 많은 수다. 공격을 받은 유조선 한 척에선 화재가 발생했고, 나머지 두 척은 약간의 손상을 입었지만 항해를 계속한 것으로 전해졌다. 미 해군 주도의 합동해상정보센터(JMIC)는 해협 위협 수준을 ‘심각’으로 상향 조정했다.

AP통신은 세 건의 공격 모두 오만만과 아랍에미리트 해안 근처에서 발생한 것으로 미뤄볼 때, 해당 선박들이 대체 항로를 이용하다가 이란의 공격을 받았을 가능성이 있다고 지적했다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인도 이번 공격이 이란의 소행이라고 시인하지 않았지만 “해협을 통과하는 상선들이 협의되지 않은 항로를 이용하는 것은 스스로 위험을 초래할 뿐 아니라 안전한 통항을 보장하려는 이란의 노력을 방해하는 것”이라고 경고했다.

미국은 군사 작전 재개와 함께 이란 돈줄 죄기에 나섰다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 유조선 피격 발생 몇 시간 후 이란산 원유의 생산·인도·판매 허용을 위해 지난달 21일 자로 발급했던 60일짜리 임시 일반면허를 취소한다고 밝혔다. 이에 따라 이날부터 이란산 원유의 신규 구매는 다시 금지된다.

다만 이미 승인된 거래는 오는 17일 오전 12시 1분까지 유예기간을 두되, 거래 대금은 미국 내에 소재한 동결계좌로 지급토록 했다. 미 정부 당국자는 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 공격한 것은 “절대 용납할 수 없다”면서 대가를 치르게 될 것이라고 말했다고 로이터통신은 전했다.

MOU 시행의 전제 조건으로 원유 수출 재개 및 동결자금 해제 등 경제적 보상을 강력히 요구해왔던 이란은 크게 반발할 것으로 보인다. 이 경우 가뜩이나 전망이 밝지 않았던 후속 협상은 더욱 난항을 겪게 될 것으로 보인다. 현재 미국과 이란은 두 차례의 회담 이후 협상이 중단된 상태다.